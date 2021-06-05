«إنتغرال» تطلق منصة «جوّي TV» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة «إنتغرال»، المتخصصة في مجال الترفيه الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصة «جوّي TV»، والتي تتقدم منصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت «OTT»، في الإمارات من خلال شراكات استراتيجية مع مزوّدي خدمات الاتصالات في الإمارات، شركتيّ «اتصالات» و«دو».



وسيحصل مستخدمو «اتصالات» و«دو»، الذين يستفيدون من خدمة الدفع الإلكتروني المباشر DCB سواء أكانت خدمتهم شهرية أم أسبوعية، على نسبة خصم تصل إلى 50% طيلة فترة اشتراكهم في منصة «جوّي TV».



وسيتمكن مشتركو «جوّي TV» في الإمارات من مشاهدة أكثر من 70 قناة مجانية ومشفرة تلبي أذواق وتفضيلات جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى مكتبة واسعة للفيديوهات حسب الطلب تحوي أقوى الأفلام والمسلسلات، وبرامج «جوّي TV» الحصرية والأصلية.



وتتيح خدمة الدفع الإلكتروني المباشر DCB لمستخدميها إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال الجوال، عبر إضافة القيمة على الفاتورة الشهرية أو استقطاعها من رصيد المستهلك، مما يسهل عمليات الشراء.



وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنتغرال» ماركوس غولدر بالدور الرئيسي الذي يلعبه شركاء إنتغرال في توسيع انتشار منصة «جوّي TV». وقال: نفخر بإطلاق المنصة في الإمارات، أحد الأسواق الأكثر حيوية وطلباً على الترفيه الرقمي، حيث سيتمكن جمهورنا في الإمارات من الاستمتاع بتجربة ترفيهية لا مثيل لها وبسعر تنافسي.

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