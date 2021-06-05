«شرف دي جي» يفتتح متجره الـ 23 في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

افتتح متجر التجزئة للإلكترونيات «شرف دي جي» فرعه الثالث والعشرين في الإمارات والحادي والثلاثين في مجلس التعاون الخليجي في سيتي سنتر الزاهية، ويعتبر المتجر الثالث في منطقة الشارقة. وتم بناء متجر شرف دي جي على مساحة 25000 قدم مربع.



وقال ياسر شرف، نائب رئيس الخدمات المالية والتجزئة في «شرف دي جي»: يسرني أن أعلن عن افتتاح المتجر الثالث والعشرين في الإمارات، والذي يعتبر المتجر الثالث في منطقة الشارقة. نحن ننمو ونتوسع بسرعة كبيرة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة.



وأضاف: يعتبر متجرنا المتواجد في سيتي سنتر الزاهية واحداً من أكبر المتاجر الذي يضم منتجات مبتكرة وتشكيلة واسعة من الأجهزة المنزلية. نحن نتمتع بخطط نمو مستقبلية في قطاع التجزئة أسرع من أي بائع تجزئة آخر، فهذا يعتبر تطوراً وإنجازاً كبيراً لمجموعة شرف دي جي. فموقعنا الجغرافي هو واحد من أهم العوامل الذي يؤدي إلى جذب العملاء من جميع أنحاء المنطقة، مما يوفر لهم سهولة الوصول إلى المتجر. ونحن على يقين بأن عملاءنا سيحظون بتجربة رائعة في المتجر الجديد.

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