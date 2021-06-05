الإمارات مركز استثمار مهم للعلامات التجارية العالمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال نجيب مهيب، الشريك الموزع في الإمارات لمنتجات وخدمات «سيج»، إن الإمارات منطقة استثمار مهمة في الشرق الأوسط للعلامات التجارية العالمية، مشيراً إلى أنه بفضل القاعدة القوية من المستهلكين، يشهد قطاع التجزئة نمواً قوياً في جميع أنحاء الإمارات.



وأضاف مهيب لـ «البيان الاقتصادي»، إنه على الرغم من أن أزمة «كوفيد 19» خلقت تحديات جديدة أمام قطاع التجزئة، إلا أن القطاع يواصل نموه من حيث القيمة، ويتوقع أن يشهد مزيداً من النمو.





التجارة الإلكترونية





وذكر أن قطاع التجارة الإلكترونية سجل عائدات قوية خلال الفترة الماضية، وأصبحت طرق البيع المختلطة أكثر انتشاراً ومكّنت تجار التجزئة من الربط بين وسائل التجارة التقليدية ووسائل البيع الإلكترونية عبر مختلف القنوات لتحقيق الاستفادة الكاملة من الإنترنت وإمكانات البيع عبر وسائل الاتصال المحمولة، وبالتالي تحقيق حركة ونشاط تجاري مستدام.



وذكر أن استراتيجية مجموعة «بريفيل» تتركز بشكل أساسي على تصميم وتطوير أفضل الأجهزة والأدوات، وفي الوقت نفسه توسيع التوزيع والتسويق الديناميكي على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه بالتماشي مع استراتيجية الشركة العالمية، تركز المجموعة على التصميم، والتطوير وبيع المنتجات التي تحمل اسم «سيج».





التصميم والابتكار





وأوضح مهيب أن المجموعة تواصل الاستثمار في العلامة التجارية «سيج» لتحقيق التوسع المطلوب وتسريع التواجد في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن المحرك الرئيسي لنمو أعمال المجموعة لا يزال هو الاستثمار في تطوير المنتجات والتركيز على التصميم والابتكار.



وقال الشريك الموزع في الإمارات لمنتجات وخدمات «سيج»، إنه خلال الماضي، عززت المجموعة برنامجها للتسريع للوصول إلى «التفكير في الحلول» كجزء من استراتيجيتها.



وحول سبب اختيار سوق الإمارات بشكل خاص وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام للتوسع، قال مهيب، إن أسواق أدوات المطبخ في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد نمواً كبيراً يحركه الطلب القوي، فضلاً عن أن زيادة أعداد المقيمين وانخفاض الضرائب على الواردات تدعم نمو سوق الأجهزة الإلكترونية في الإمارات بشكل خاص.





سلاسل توريد





قال جيم كلايتون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بريفيل»، إن قرار تغيير اسم شركة «بريفيل» إلى «سيج» قرار استراتيجي هدفه تنشيط سلاسل التوريد التي تم اختصارها، وتسهيل عملية شراء الموزعين للمنتجات مباشرة من مخازننا في أوروبا، ومن شأن ذلك تمكين «سيج» من توسيع تواجدها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي واستكشاف مستهلكين جدد.

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