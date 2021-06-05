نائب رئيس «أمازون» في المنطقة لـ «البيان الاقتصادي»: الإمارات حاضنة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - أحمد صديق

أكد رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الإمارات حاضنة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي أكدت نجاح أعمالها في الدولة حتى باتت موضع اهتمام كبرى الشركات العالمية.



وقال رونالدو مشحور في حوار مع صحيفة «البيان»: إن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ازداد بشكل عام، وهذا توجه لدولة الإمارات ومنطقة الخليج لزيادة موارد الدول، معتبراً قطاع التكنولوجيا من أهم القطاعات، ويدر استثمارات كبيرة، ويساعد على النمو وعلى تأهيل جيل من الشباب الأصغر عمراً، وهذا كله إيجابي، حيث رأينا استحواذ «أمازون» على «سوق دوت كوم» بعد ظهورها كتجربة قوية وفريدة في المنطقة، والآن نرى شركات ناشئة في الإمارات بات لها ثقل وأصبحت موضع اهتمام كبير من شركات عالمية.



وأشار إلى أن أكثر من نصف ما يباع على متاجرنا عالمياً يأتي من بائعين خارجيين، معظمهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن ثقته بقدرات الشركات الناشئة في الإمارات، الصغيرة والمتوسطة، على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.





استحواذات



ورداً على سؤال حول استحواذات متوقعة لشركة «أمازون» على شركات أخرى في المنطقة.. قال رونالد مشحور: نحن في «أمازون» قبل الإقدام على أي عملية استحواذ نسأل: ما هو تأثير هذا الاستحواذ على العميل في المنطقة، وهذا بدوره يتعلق بمحورين: أولاً زيادة الاستثمار في قطاع التجارة الإلكترونية لدعم القطاع بشكل عام وليس شركة واحدة، وهذا جعل المعرفة بالقطاع أكبر، فالآن نسبة العملاء أكبر، كما أن الشركات التي باتت تستفيد من خدمات أمازون وبنيتها التحتية أكبر.



وتابع أن المحور الثاني يتعلق بتحسين عمليات شراء السلع، وهو أمر نوليه أهمية كبيرة في «أمازون»، ونحن نعتمد في هذا الأمر على خبرة العميل والثقة في التعامل مع «أمازون»، مع ملاحظة أن الخدمة قد تحسنت بشكل كبير جداً.



وقال إن التجارة الإلكترونية بشكل عام كان عليها إقبال كبير منذ بدء جائحة «كورونا»، وبالنسبة لنا في «أمازون» كنا حريصين على توصيل المواد الأساسية للمستهلك لتوفير ما يحتاجه في حياته اليومية خلال فترة الجائحة.





3 محاور



وأضاف أن سياسة «أمازون» خلال الأزمة ركزت على 3 محاور: الأول هو الأمان: بمعنى حماية العملاء والمستهلكين والقائمين على عملية التخزين والتوصيل، لذلك قمنا بإجراء تغييرات كثيرة تتلاءم مع الوضع الجديد، بحيث تكون عمليات الشحن والتوصيل آمنة.



وأضاف مشحور أن المحور الثاني يقوم على التأكد من المطابقة مع القوانين المحلية والإجراءات المتبعة في الدولة والتصحيحات المطلوبة منا عملها باستمرار لتتناسب مع هذه الإجراءات ولتناسب كذلك العملاء والمتاجر الصغيرة، ولحسن الحظ كان هناك قرار إيجابي من قبل دولة الإمارات بإتاحة عمليات التوصيل للمحلات، ونحن بالتالي استفدنا من خلال شبكة خدماتنا اللوجستية من توفير كافة السلع للعملاء.



وتابع أن المحور الثالث يتعلق بالسلع الأساسية التي يحتاجها العملاء خلال الأزمة وأولوية الحصول عليها مثل الكمامات ومواد التنظيف ومواد الحماية والمواد الاستهلاكية، مثل أجهزة الحواسيب الشخصية للذين يعملون عن بعد، وقال: لبينا في هذا الصدد احتياجات العملاء بأسعار جيدة مع تأمين خدمة مناسبة. أيضاً ظهر على منصة أمازون بيع سلع البقالة، والتي لم تكن معروفة من قبل وقمنا بإضافة عدد كبير من الموظفين لتسريع عمليات التوصيل.





شراكات



وحول هذا الإقبال الشديد وهل سبب مشكلة في العمليات اللوجستية، قال: بالنسبة للشحن المحلي قمنا بعمل شراكات عديدة رفعت الطاقة الإنتاجية لعملياتنا عبر الشركات الصغيرة لكي يقوموا بتوصيل السلع. أما التأثير الأكبر فكان على مستوى الشحن الجوي لأن عدد الطائرات كان تحت ضغط كبير فيما يخص عمليات الشحن والنقل، حيث برزت ضرورة إعداد هذه الطائرات لنقل مواد وسلع مختلفة ونوعية.



واعترف مشحور أنه كان هناك تأخير بعض الشيء في عمليات التوصيل، لكننا كنا حريصين على تأمين السلع لكي تأتي من كل مكان مثل الشرق الأقصى والصين ويتم توصيلها إلى أي مكان، مؤكداً في هذا الصدد أن دولة الإمارات تعاملت مع الجائحة بشكل فعال وإيجابي، وكانت هناك تغييرات وقرارات وإجراءات اتخذتها الدولة استفدنا منها كثيراً في إنجاز عمليات التوصيل بشكل أسرع، معتبراً الإمارات من الدول الرائدة في مجابهة الجائحة والتمكن من تجاوز تداعياتها.





يوم برايم



من جانب آخر، قال رونالد مشحور إن فعالية «يوم برايم» السنوية تعود مجدداً هذا العام على «أمازون الإمارات»، وتقدم على مدار يومي 21 و22 يونيو مجموعة متميزة من العروض والخصومات المجزية، إضافة إلى مزايا برنامج «أمازون برايم». وتبدأ الفعالية الحصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات منتصف ليل يوم الاثنين 21 يونيو، وتنتهي يوم الثلاثاء 22 يونيو، وستوفر تجارب التسوق المتميزة لأعضاء برنامج «برايم» على موقع «أمازون الإمارات» آلاف العروض في جميع فئات المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات، والأزياء، والأجهزة المنزلية، ومنتجات الجمال، وأجهزة المطبخ وغيرها.



وأضاف: يسرنا أن نقدم لأعضاء برنامج «أمازون برايم» في الإمارات باقة واسعة من العروض الرائعة على مجموعة مختارة من فئات المنتجات على «أمازون الإمارات» خلال فعالية «يوم برايم» لهذا العام. إذ تتيح لهم هذه الفعالية فرصة متميزة للتسوق وتقديم الهدايا والاستفادة من الخصومات المجزية، وهو التقليد الذي تتميز به «أمازون» وستستمر في تقديمه. وينصب تركيزنا على منح أعضاء البرنامج أنماط حياة أفضل وأكثر سهولة ومتعة، ويشكل «يوم برايم» إحدى المبادرات الكثيرة التي نقدمها لهم، والتي تُضاف إلى جهودنا الرامية لإطلاق مزايا جديدة للعضوية مثل خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد والشحن المجاني من أمازون الولايات المتحدة وأمازون المملكة المتحدة.

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