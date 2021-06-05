توفير باقات من «أورينت للتأمين» لأعضاء غرفة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان الجهود المشتركة بين الغرفة ومجموعة «أورينت للتأمين» حول توفير باقات تأمينية متنوعة لأعضاء ومتعاملي غرفة عجمان، ومنها التأمين الصحي والتأمين على السيارات والتأمينات العامة.



جاء ذلك في اللقاء المشترك في مقر الغرفة مع مجموعة «أورينت للتأمين»، إذ حضر اللقاء عمر الأمين رئيس المجموعة، وخولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في غرفة عجمان.



وأكد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، حرص الغرفة على تنويع شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة كافة بهدف إيجاد خدمات ذات قيمة مُضافة لتعزيز تنافسية الإمارة وجهة استثمارية رائدة تتميز بمقومات متنوعة.



كما أكد سعي الغرفة إلى توفير بيئة أعمال محفزة لأعضائها ومتعامليها تضمن نمو أنشطتهم وتجذب استثمارات جديدة وذلك عبر تنويع خدماتها واستحداث خدمات جديدة تُمكن مجتمع الأعمال من تطوير واستدامة أعمالهم.



وأشار الحضور إلى ضرورة عقد ورش عمل متخصصة تستهدف أصحاب وممثلي الشركات والمصانع من أعضاء غرفة عجمان حول الباقات التأمينية المتوافرة وآليات الاستفادة منها.



من جانبه وجه عمر الأمين الشكر إلى غرفة عجمان على التعاون الفعال، وأكد أن الشركة حريصة على تطوير التعاون القائم مع غرفة عجمان وتوفير خدمات تأمينية متكاملة وتحديثها بشكل مستمر بما يتواكب مع تطلعات أعضاء غرفة عجمان.

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