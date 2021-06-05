أسهم البنوك تقود الأسواق لخامس ارتفاع أسبوعي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عززت الأسهم وتيرة صعودها للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما أضافت مكاسب بنحو 7.3 مليارات درهم إلى رأس مالها السوقي، الأسبوع المنصرم، بدعم رئيس من أسهم البنوك، في وقت تباينت توجهات الأجانب والمؤسسات في السوقين، وتخطت السيولة حاجز 8.3 مليارات درهم.



وصعد سوق دبي بنسبة 0.27%، ليغلق عند 2824 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.88%، ليصل إلى 6606.12 نقاط، مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والخدمات.



واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.3 مليارات درهم، منها 7.4 مليارات في أبوظبي، و916.9 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 1.6 مليار سهم، موزعة بواقع 922 مليون سهم في أبوظبي، و681 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 38.6 ألف صفقة



وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست» لـ«البيان الاقتصادي»: حافظت الأسواق الإماراتية على مكاسبها بعد الأداء المتميز في شهر مايو الماضي إذ كانت الأعلى على صعيد الأسواق الخليجية الأخرى، إضافة إلى استمرار تصدر سوق أبوظبي الأداء من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو بنسبة بلغت 30%.



وأضاف دياب إن مكاسب الأسبوع الماضي جاءت مع استمرار الأجواء الإيجابية والتفاؤل حول الفترة المقبلة لأداء الشركات والبنوك المدرجة والتي كانت أرباحها في الربع الأول من العام جيدة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، إذ كان صافي الربح لسوق أبوظبي 3.4 مليارات دولار، بنمو بنسبة 82.2%، فيما بلغ صافي الربح لسوق دبي 2 مليار دولار بنمو 23.1%.



وأوضح أن عملية التطعيم في الإمارات تعد من الأعلى عالمياً، الأمر الذي ساعد على معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية وتخفيف القيود على القطاع السياحي لأهميته. كما كان للتوقعات بتعافي ونمو الاقتصاد في الفترة المقبلة الأثر الإيجابي في معنويات المستثمرين، إضافة إلى محافظة الأسواق العالمية على استقرارها ومكاسبها.





سوق دبي



عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.24% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 2.2% و«دبي الإسلامي» 0.6%، ونما قطاع العقار 0.5% مع صعود «إعمار العقارية» 0.25% و«إعمار للتطوير» 3.3% و«الاتحاد العقارية» 1.8% وانخفض «ديار» 0.3% فيما استقر «داماك» و«إعمار مولز».



وتراجع قطاع الاستثمار 3.6% بضغط هبوط «دبي للاستثمار» 3.5% و«سوق دبي المالي» 4.3% و«شعاع كابيتال» 1.1%، ونزل قطاع النقل 2% بضغط هبوط «أرامكس» 3.57% و«الخليج للملاحة» 3.6% فيما استقر «العربية للطيران».



تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 183.6 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 123.4 مليون درهم ثم «دبي الإسلامي» 114 مليون درهم، وحقق «الإسكندنافية للتأمين» أكبر ارتفاع 5.98%، تلاه «غلفا للاستثمارات» 5.26%، ثم «اكتتاب» 3.4%، فيما كان «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.4%، تلاه «الصناعات الوطنية» 7.38%، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 6.36%.



ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بسوق دبي بصافي استثمار 41 مليون درهم، منها 9.3 ملايين درهم للعرب و31.6 مليون درهم للخليجيين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 41 مليون درهم، موزعة بواقع 5.4 ملايين درهم للأجانب و35.5 مليون درهم للمواطنين.





سوق أبوظبي



ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك 1.46% مع نمو «أبوظبي الأول» 2.05% و«أبوظبي التجاري» 2.21% فيما انخفض «أبوظبي الإسلامي» 3.54%، وصعد قطاع الاستثمار 1.8% على وقع مكاسب «العالمية القابضة» 1.86% و«الواحة كابيتال» 1.52% فيما انخفض «إشراق» 0.91%.



وزاد قطاع الاتصالات 0.46% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما انخفض قطاع العقار 0.58% إثر تراجع «الدار» 0.54% و«رأس الخيمة العقارية» 1.43%، ونزل قطاع الطاقة 2% مدفوعاً بهبوط «أدنوك للتوزيع» 2.92% و«دانة غاز» 0.61% و«طاقة» 0.74%.



هيمن «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 3.46 مليارات درهم بما يعادل 41% من سيولة السوقين و47% من سيولة سوق أبوظبي، تلاه «أبوظبي الأول» 1.35 مليار درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 887.1 مليون درهم، وحقق «المؤسسة الوطنية للسياحة» أكبر ارتفاع 18.5%، تلاه «الاتحاد للتأمين» 15.7%، ثم «أبوظبي الوطنية للتكافل» 15%، فيما كان «أسمنت الفجيرة» الأكثر انخفاضاً 40.8%، تلاه «ايه اس جي» 9.6%، ثم «فودكو» 9.4%.



عمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 531 مليون درهم، منها 13.13 مليون درهم للعرب و8.27 ملايين درهم للخليجيين و509.6 ملايين درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 531 مليون درهم.



وتباين أداء المؤسسات، إذ اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 34.26 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 43.35 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 43.35 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 34.26 مليون درهم.

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