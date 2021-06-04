«سيركل مول» يستضيف «رايب ماركت» حتى 2 أكتوبر

المصدر: دبي- البيان

أعلن «سيركل مول»، أحدث مراكز تسوّق نخيل، استضافة سوق «رايب ماركت» الجديد، من غد وحتى 2 أكتوبر. في الطابق الأرضي للمول، ويمكن زيارته كل أول سبت من الشهر، بين 10 صباحاً و7 مساءً.

ويعرف «رايب ماركت» بدعمه للمؤسسات المحلية في كل أنحاء الإمارات، من خلال مجموعة مختارة من تجار التجزئة للأزياء والأطعمة والأدوات المنزلية. ويمكن للعائلات والأصدقاء التوجه إلى سيركل مول، وزيارة أكثر من 20 كشكاً، وتجربة مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة، والمفروشات والمنتجات الفريدة من نوعها.

ويقع سيركل مول في قرية جميرا الدائرية، قبالة شارع حصة. يفتح المول أبوابه من السبت إلى الأربعاء، من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ومن العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل يومي الخميس إلى الجمعة.

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