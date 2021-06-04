6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع، 6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1194 مبايعة بقيمة 3.04 مليارات، منها 164 مبايعة للأراضي بقيمة 819.02 مليوناً، و1030 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.22 مليار. (دبي- البيان)

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 21 مليوناً، في منطقة المزهر الثانية.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 365 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الرابعة، بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 155 مليوناً، والثالثة الحبية الثالثة، بـ 20 مبايعة بقيمة 45 مليوناً.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 65 مليوناً، في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 128 مبايعة بقيمة 329 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض، بتسجيلها 113 مبايعة بقيمة 179 مليوناً، والثالثة، الثنية الخامسة، بتسجيلها 106 مبايعات بقيمة 140 مليوناً.

وسجلت الرهونات 2.61 مليار درهم، منها 80 رهن أراضٍ بقيمة 1.32 مليار، و292 رهن فلل وشقق بقيمة 1.29 مليار، أهمها بمنطقة الممزر، بقيمة 750 مليوناً، ورهن بمنطقة المركز التجاري الثانية، بقيمة 320 مليوناً. وتم تسجيل 57 هبة بقيمة 368.86 مليوناً، كان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 150 مليوناً، وأخرى في منطقة الخوانيج الأولى بقيمة 52 مليون درهم.

وبلغت التصرفات العقارية، أمس، 946 مليون درهم، حيث تم تسجيل 273 مبايعة بقيمة 610.29 ملايين، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 174.94 مليوناً، و237 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 435.35 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم، في منطقة المزهر الثانية. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 64 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 20 مليوناً، بمنطقة برج خليفة، كأهم المبايعات. وتصدرت الثنية الخامسة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 34 مبايعة بقيمة 46 مليوناً.

وسجلت الرهونات 299.17 مليون درهم، منها 18 رهن أراضٍ بقيمة 143.39 مليوناً، و59 رهن فلل وشقق بقيمة 155.78 مليوناً، أهمها بمنطقة معيصم الأول، بقيمة 115 مليوناً، ورهن بمجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 46 مليوناً. وتم تسجيل 13 هبة بقيمة 37.04 مليوناً، أهمها بمنطقة ند الشبا الثانية بقيمة 19 مليوناً، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين.

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