تطبيق مجاني لحماية الشركات والأفراد من الهجمات الإلكترونية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة «سكاي نت سوفتنك»، تطبيقاً لمكافحة القرصنة والتجسس وحماية الخصوصية لكل من الأفراد والمؤسسات، وهو تطبيق «هاك شيلد». ويتوفر التطبيق لمستخدمي «آندرويد» و«آي أو إس» بالإمارات مجاناً.

ويعمل التطبيق على إخطار مستخدميه بمختلف المواقع والتطبيقات المخفية والخطرة، التي يمكنها تعريض خصوصيته للقرصنة الرقمية، عبر نظام حماية يعمل على مسح الأجهزة. كما يحتوي التطبيق على مجموعة من المميزات المختلفة، التي تعمل من خلال أحدث التقنيات، على منع قراصنة الإنترنت من الوصول إلى البيانات الشخصية، والأنشطة المختلف الافتراضية للمستخدمين، وبالتالي، التصدي لها. وصمم برنامج هذا التطبيق، كنظام حماية لمحاربة القرصنة الإلكترونية للبيانات والمعلومات الشخصية، مثل الصور ومقاطع الفيديو وكلمات المرور الخاصة، وحسابات التواصل الاجتماعي.

ولا تقتصر التهديدات السيبرانية على هجمات البرامج الضارة، بل تتعداها إلى أبعد من ذلك، ولذا، لا بد من تصوير البرامج الدفاعية والحلول، لمواجهة هذا التطور المستمر في مجال التقنية. ويقدم نظام «هاك شيلد»، العديد من المميزات، لا سيما في حال السرقة، إذ توفر خاصية النقر فوق الصورة، وفي حال استمرار المحاولات الفاشلة من قبل المتطفل، يعمل النظام على إلغاء القفل، وبالتالي، إرسال رسالة بريدية أخرى للمستخدم، لتحديث بياناته.

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