«بنك الشارقة» يرفع مساهمة الأجانب في رأس المال إلى 40 %

المصدر: أبوظبي - البيان

وافقت الجمعية العمومية لبنك الشارقة، على مقترح مجلس الإدارة، بزيادة نسبة مساهمة الأجانب في رأس المال من 30 % إلى 40 %. وقال البنك في إفصاح لسوق أبوظبي، إن الجمعية وافقت أيضاً على تحديث برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل للبنك (غير قابلة للتحول إلى أسهم)، وزيادة قيمته الحالية إلى 2.5 مليار دولار أو ما يعادلها بعملات أخرى، كما وافقت على إصدار سندات دين أخرى منطوية تحت البرنامج، والتي سيحدد مجلس الإدارة شروطها، وتعديل أي مستندات ووثائق تتعلق بالبرنامج، شريطة الحصول على موافقة السلطات المختصة، وذلك بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية، حال قرر مجلس الإدارة وقف التنفيذ.



كما أقرت الجمعية، مشروع القرار المقترح من مجلس الإدارة، المتعلق بإصدار سندات رأسمال من المستوى الأول، في شكل سندات دائمة غير قابلة للتحول إلى أسهم، في حدود مبلغ لا يتجاوز المليار دولار، أو ما يعادله بالعملات الأخرى، وتفويض الصلاحية لمجلس الإدارة، لتحديد موعد الإصدار، بما لا يتجاوز سنة من تاريخ موافقة الجمعية العمومية، وذلك في حال أقر مجلس الإدارة تنفيذ الإصدار.



وتعتبر السندات الدائمة كرأسمال إضافي في المستوي الأول، وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، حول معايير «بازل 3»، بخصوص سندات رأس المال.

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