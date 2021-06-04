الأسهم تواصل الصعود للأسبوع الخامس بمكاسب 7.3 مليارات

المصدر: أبوظبي - البيان

عززت الأسهم وتيرة صعودها للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما أضافت مكاسب بنحو 7.3 مليارات درهم لرأسمالها السوقي، الأسبوع المنصرم، في وقت تباينت توجهات الأجانب والمؤسسات في السوقين.



وصعد سوق دبي بنسبة 0.27 %، ليغلق عند 2824 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار والسلع والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.88 %، ليصل إلى 6606.12 نقاط، مدفوعاً بمكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والخدمات.



واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 8.3 مليارات درهم، منها 7.4 مليارات في أبوظبي، و916.9 مليوناً في دبي، وجري التداول على 1.6 مليار سهم، موزعة بواقع 922 مليون سهم في أبوظبي، و681 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 38.6 ألف صفقة.



وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية، ارتفع في دبي «الإمارات دبي الوطني» 2.2 %، و«دبي الإسلامي» 0.6 %، و«إعمار العقارية» 0.25 %، و«إعمار للتطوير» 3.3 %، و«الاتحاد العقارية» 1.8 %، بينما في سوق العاصمة، ارتفع «أبوظبي الأول» 2.05 %، و«أبوظبي التجاري» 2.21 %، و«العالمية القابضة» 1.86 %، و«الواحة كابيتال» 1.52 %، و«اتصالات» 0.46 %.



واتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 41 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو التسييل، بينما في أبوظبي، مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 531 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.



وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 34.26 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 43.35 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 43.35 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصافي استثمار 34.26 مليون درهم.

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