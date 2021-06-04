6.8 % نمو حيازة «المركزي» من الذهب في أبريل إلى 11.56 مليار درهم

المصدر: أبوظبي -وام

بلغت قيمة حيازة مصرف الإمارات المركزي من الذهب 11.56 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي، بزيادة نسبتها 6.8 % وقيمتها 743 مليون درهم مقارنة مع 10.817 مليارات درهم في شهر مارس من العام ذاته.



وأظهرت الأرقام الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي استمرار ارتفاع قيمة حيازته من الذهب للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمة الحيازة 10.481 مليارات درهم في شهر فبراير من العام الجاري قبل أن تعود لمواصلة صعودها في شهر مارس، ثم الارتفاع إلى المستوى المسجل في أبريل والمشار لهما سابقاً.



وكان شهر ديسمبر من العام 2020 سجل أعلى مستوى لقيمة حيازة المصرف المركزي من الذهب وهو 12.862 مليار درهم، وذلك وفقاً لما تظهره الإحصائيات الصادرة عن المصرف.



ولا يشكل رصيد المصرف المركزي من المعدن الأصفر سوى نسبة بسيطة جداً من إجمالي رصيده من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت قيمتها في شهر أبريل من العام الجاري 393.78 مليار درهم.



يشار إلى أن المصرف المركزي عاد لتكوين رصيد من الذهب مطلع العام 2015، وذلك بعدما قام في وقت سابق ببيع جميع حيازته من هذا المعدن الثمين واستبدال احتياطاته الأجنبية بسلة من العملات العالمية وفي مقدمتها الدولار واليورو.

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