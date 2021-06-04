«هيتاشي إيه بي بي باور جريدز» تتحول إلى الكهرباء الخالية من الوقود

المصدر: دبي- البيان

كشفت «هيتاشي إي بي بي باور جريدز»، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، عن خطتها الاستراتيجية للاستدامة 2030، التي تحدد من خلالها الشركة التزاماتها الرئيسية لإدارة وتنمية الأعمال بطريقة مستدامة، وتقوم استراتيجية الشركة، التي تستند إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، على 4 ركائز هي الكوكب والموظفون والنزاهة والشراكات، لتحفيزها على تقديم مساهمات ذات قيمة اجتماعية وبيئية واقتصادية.



وتتضمن الأهداف المتعلقة بحماية الكوكب أن تصبح الشركة حيادية، من حيث انبعاثات الكربون في عملياتها التشغيلية بحلول العام 2030، وكونها خطوة أولى، تتوقع الشركة التحول إلى الكهرباء الخالية من الوقود بنسبة 100% بنهاية العام 2021، كما أعلنت أيضاً عن هدف تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على امتداد سلسلة القيمة إلى النصف بحلول عام 2030، حيث إنها تعمل عن كثب مع الموردين لتحقيق ذلك، وتشتمل أهداف 2030 الأخرى المرتبطة بالكوكب تقليل النفايات إلى النصف، وخفض استخدام المياه العذبة بنسبة 25%.



وحددت الشركة، التي يعمل لديها نحو 36 ألف موظف في أكثر من 90 بلداً، أهدافاً تمكن موظفيها من أن يشعروا بالأمان، وتأدية مهامهم على أفضل وجه. ومن خلال خطة الاستدامة 2030، تسعى الشركة لتحقيق صفر إصابات ومعدلات غياب لأسباب صحية، وطرحت الشركة مؤخراً رؤيتها الشاملة الخاصة بالتنوع والإدماج، حيث وضعت أهدافاً محددة لرفع نسبة الإناث من 19% إلى 25% بحلول العام 2025، فضلاً عن تعزيز ثقافة التعلّم المتواصل مدى الحياة، حيث تعمل الشركة على استحداث إطار تعلّم متكامل لزيادة الفرص. وبالنسبة للنزاهة، فقد حددت الشركة الهدف الرامي إلى عدم وقوع أية حوادث فساد ورشوة.

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