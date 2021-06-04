«نستله» و«لولو» تشجعان المتسوقين على استخدام الأكياس الصديقة للبيئة

المصدر: دبي - البيان

تتعاون «نستله» و«مجموعة لولو» لتشجيع المستهلكين على استخدام الأكياس الصديقة للبيئة في حملة مشتركة عبر 40 منفذاً لمتاجر لولو هايبر ماركت في الإمارات وعند الطلب عبر المتجر الإلكتروني. وبهدف إحداث تغيير إيجابي في سلوكيات المستهلكين، تقوم الحملة التي تحمل عنوان «حبها واحميها، اختر الآن الأكياس الصديقة للبيئة»، بتقديم 100 ألف كيس صديق للبيئة للمتسوقين.



وقال ريمي عجل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نؤكد التزامنا تجاه تحويل كامل مواد التعبئة والتغليف التي نستخدمها إلى مواد قابلة لإعادة التدوير أو لإعادة الاستخدام بحلول عام 2025، مقارنة بأكثر من 85% اليوم، إضافة إلى الحد من استخدام خامات البلاستيك الجديدة بمقدار الثلث خلال الفترة نفسها. ومن جهة أخرى، ندرك أن إحداث التغيير الشامل والمؤثر لمعالجة مشكلة النفايات البلاستيكية يتطلب جهوداً مجتمعة، حيث إن لدينا جميعاً دوراً وكل خطوة مهمة».



وقال أشرف علي موسليام، الرئيس التنفيذي لمجموعة لولو العالمية: «نهدف في (مجموعة لولو) إلى تقليص استخدام الأكياس البلاستيكية في متاجرنا بنسبة 20% بحلول نهاية العام 2021، و100% خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن هنا تأتي أهمية التعاون بين شركات التصنيع وتجار التجزئة كوسيلة مثلى لتحقيق أهدافنا المشتركة وإحداث التغيير الإيجابي في سلوك المستهلكين». ويمكن للمتسوقين الحصول على كيس صديق للبيئة مجاناً عند شراء أي من منتجات نستله بقيمة 20 درهماً.

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