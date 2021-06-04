توسيع التعاون بين أڤيڤا والعالمية للصناعات البحرية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمس شركة أڤيڤا، للبرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، والشركة العالمية للصناعات البحرية، توسيع نطاق التعاون القائم بين الشركتين عبر توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة.



وستسهم الشراكة الجديدة في الارتقاء بالحلول الهندسية التي تستخدمها الشركة العالمية للصناعات البحرية، وذلك عبر تعزيزها بأحدث عمليات الإنتاج والتصنيع، وبما يسهم في تطوير أفضل المنتجات والخدمات للقطاع البحري في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن المقرر تنفيذ المشروع المشترك الجديد على مدار 10 سنوات بمشاركة كل من أرامكو السعودية، ولامبريل، وبحري، وهيونداي للصناعات الثقيلة، وذلك بهدف تحسين الابتكار والتحوّل الرقمي في إدارة دورة حياة المنتجات البحرية بالاستفادة من حلول أڤيڤا الهندسية الموحدة، وحلول أڤيڤا الرقمية لعمليات السفن والأحواض البحرية.



ومن المتوقّع أن يبدأ تشغيل المشروع بشكل كامل بحلول العام 2023، وقال بيتر هيرويك، الرئيس التنفيذي لشركة أڤيڤا: نتطلع إلى القيام بدور أساسي في تمكين الشركة العالمية للصناعات البحرية من توفير حلول البيانات المتميزة لعملائها وتمكينهم من الاستفادة من قدرات التحليل المتطورة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي الوصول إلى المستوى الأمثل في تشغيل المرافق. وسوف نواصل ترسيخ هذه الشراكة والارتقاء بها لحقيق إنجازات بارزة على مدى السنوات المقبلة.

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