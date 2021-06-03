تعرف على 1000 نشاط تجاري وصناعي متاح للتملك الأجنبي الكامل في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت اقتصادية دبي دليلاً إرشادياً شاملاً يوضّح إجراءات التملك الكامل للمستثمرين الأجانب ابتداءً من مطلع الشهر الجاري، وذلك عملاً بنص المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي أتاح الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة والتي تزيد في عددها على 1000 نشاط تجاري وصناعي.

وتتاح الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% ضمن أكثر من 1000 نشاط ضمن جميع الأنشطة التجارية والصناعية.

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