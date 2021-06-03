طيران الإمارات تطلق خدمة جديدة إلى ميامي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات اليوم أنها سوف تطلق خدمة جديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً إلى ميامي، ثاني أكبر مدينة في ولاية فلوريدا الأميركية، اعتباراً من 22 يوليو 2021، وبذلك ستغطي طيران الإمارات 12 مدينة في الولايات المتحدة. وسوف تتيح الخدمة الجديدة لعملاء طيران الإمارات نقطة وصول أخرى إلى فلوريدا بعد أورلاندو، وتخدم منطقة جنوب الولاية مع توفير رحلات مريحة للمسافرين المتجهين إلى الشرق الأوسط وغرب آسيا والمحيط الهندي عبر دبي.

ومع إضافة ميامي، سيرتفع عدد الرحلات التي تشغلها طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة إلى أكثر من 70 رحلة أسبوعياً، وتوفر ما يزيد على 26 ألف مقعد عبر بوسطن وشيكاغو ونيويورك (جون كينيدي ونيوارك) وهيوستن ودالاس ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسياتل وواشنطن العاصمة وأورلاندو.

وتشتهر ميامي بمرافقها الترفيهية المتعددة في الفن والموسيقى والعمارة والمطبخ، وتعد واحدة من أشهر الوجهات في أميركا وأكثرها استقطاباً للزوار. ومع استمرار نمو الطلب على السفر وتعزز ثقة المستهلكين بفضل تطبيق التدابير الصحية الشاملة، فإن الخدمة الجديدة سوف تلبي متطلبات مسافري طيران الإمارات للترفيه والعمل، ما يعزز فرص السياحة والتجارة في الاتجاهين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "يُعدّ إطلاق خدمة مباشرة إلى ميامي في هذا الوقت مؤشراً قوياً على ثقتنا بتعافي السفر مع تقدم الدول في برامج التطعيم وتنفيذ بروتوكولات لاستئناف الرحلات بأمان، لا سيما في الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما يؤكد التزامنا القوي تجاه السوق الأميركية التي تخدمها طيران الإمارات الآن بأكثر من 70 رحلة أسبوعياً عبر 12 بوابة".

وأضاف سموه قائلاً: "هناك طلب واضح على هذه الخدمة من قبل المسافرين للسياحة والعمل على السواء، ونحن على ثقة من أن الخط الجديد سيحظى بإقبال قوي عبر شبكتنا العالمية، وكذلك من المسافرين في جنوب فلوريدا وأميركا الجنوبية ومنطقة الكاريبي، الذين سيتمكنون من الوصول بسهولة عبر ميامي إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطات شبكتنا الأوسع. ونحن نتطلع إلى تسهيل مزيد من فرص السياحة والتجارة من فلوريدا وإليها، وتزويد عملائنا بتجربة طيران الإمارات الحائزة جوائز عالمية".

وسوف تمثّل الخدمة الجديدة أيضاً إضافةً مهمةً إلى الروابط التجارية الحالية التي توفرها الإمارات للشحن الجوي، التي تشغل رحلات شحن منتظمة إلى ميامي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، حيث تنقل صادرات المنتجات سريعة العطب والإلكترونيات والمكونات الأخرى، بالإضافة إلى سلع التجارة الإلكترونية. كما سيّرت الناقلة سابقاً العديد من الرحلات العارضة (تشارتر) على طائراتها المخصصة للشحن من طراز بوينج 777F لنقل الخيل من ميامي للمشاركة في مختلف فعاليات الفروسية والسباقات حول العالم.

وسوف تعمل خدمة ميامي بمعدل أربع رحلات أسبوعياً بطائرات الإمارات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة خاصة في الأولى و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال و304 مقاعد مريحة في السياحية. واعتباراً من 22 يوليو المقبل، ستغادر الرحلة "ئي كيه 213" مطار دبي الدولي في الساعة 3:10 صباحاً وتصل إلى ميامي في الساعة 11 صباحاً. أما رحلة العودة "ئي كيه 214"، فتقلع من ميامي في الساعة 9:10 ليلاً لتصل إلى دبي في الساعة 7:35 مساء اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وميامي).

ورحبت دانييلا ليفين، عمدة مقاطعة ميامي- ديد بالإعلان عن خدمة طيران الإمارات الجديدة. وقالت: "سوف تربط هذه الخدمة ميامي مع دبي لأول مرة، وسيكون لها تأثير إيجابي كبير على اقتصاد مقاطعتنا".

وقالت ليستر سولا، مديرة مطار ميامي الدولي: "يشكّل إعلان طيران الإمارات عن أول خدمة بين دبي وميامي علامةً فارقة ومصدر فخار في تاريخ مطارنا، وتعزز مكانته كبوابة عالمية رائدة وأكثر المطارات ازدحاماً في فلوريدا للمسافرين الدوليين".

وتواصل طيران الإمارات استعادة شبكة خطوطها تدريجياً. وحافظت دبي، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء. فقد فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. ودبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

وتواصل طيران الإمارات بذل جهودها للتخلص من ضغوط السفر، وقد قادت الصناعة في حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر، حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.

ويستمتع العملاء في جميع الدرجات، وهم مطمئنون على سلامتهم ورفاهيتهم، بأكثر من 4500 قناة منوعة على نظام طيران الإمارات الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية، بالإضافة إلى وجبات الطعام من إعداد طهاة عالميين.

ولا تزال طيران الإمارات محافظةً على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

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