أبوظبي تطرح سندات سيادية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استكملت إمارة أبوظبي بنجاح طرح سندات سيادية ضمن شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 7 سنوات. وفقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أمس. وكانت حكومة أبوظبي قد خفّضت أخيراً سعر الفائدة على أول سندات مقوّمة بالدولار الأمريكي تطرحها منذ أغسطس الماضي، بعدما استقطبت السندات عروض شراء تجاوزت 3 أضعاف قيمتها المعروضة.

وبحسب أنباء سابقة، فقد طرحت حكومة أبوظبي سندات دولارية قيمتها 2 مليار دولار للبيع، ولامست القيمة الإجمالية لعروض الشراء بالقيمة المشار إليها.

فيما خفّضت أبوظبي سعر الفائدة على السندات إلى 45 نقطة أساس أعلى من السعر المعياري للسندات التي يحل أجل استحقاق سدادها بعد 7 أعوام، علماً بأن السعر الاسترشادي الأولي الذي حددته الإمارة قبل طرح السندات كان يتراوح بين 70 إلى 75 نقطة أساس أعلى من سندات الخزانة الأمريكية التي لها نفس أجل الاستحقاق.

وكانت بنوك «سيتي غروب»، «بنك أبوظبي الأول»، «إتش إس بي سي»، «جيه بي مورغان تشيس»، و«ستاندرد تشارترد» هي التي تولّت الترتيب بصفة مشتركة لإصدار السندات.

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