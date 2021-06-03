15 الجاري الموعد النهائي للتسجيل بـ«المستفيد الحقيقي»

المصدر: دبي - البيان

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي «اقتصادية دبي»، أمس، المستثمرين لتسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي» من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة، معلنةً أن 15 يونيو الجاري الموعد النهائي للتسجيل، تفادياً للإجراءات القانونية المترتبة على عدم التسجيل.

وأوضحت الدائرة أن «المستفيد الحقيقي» هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25% أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

سجل خاص

وتُلزم الخدمة الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي وإدراج بيانات السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، بما يعزز الجهود الوطنية الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ودعماً لمكانة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وفصّلت «اقتصادية دبي» المعلومات المطلوبة للتسجيل وهي: الاسم، الجنس، الجواز، الجنسية، البريد الإلكتروني وعنوان الإقامة، مؤكدةً أنه على جميع المنشآت المُرخصة بكافة أنواعها وأشكالها القانونية في دبي المبادرة للتسجيل في «المستفيد الحقيقي» من خلال الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر الرابط (https:/‏‏/‏‏ded.ae/‏‏service_details/‏‏en/‏‏beneficial_owner) أو عبر مركز الاتصال (044455555) أو البريد الإلكتروني (info@dubaided.gov.ae).

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