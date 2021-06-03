اليوم نهاية مدة إخطار الاستحواذ على «دي إكس بي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، أمس، نهاية مدة الإخطار للاستحواذ الإلزامي على أسهم الشركة، اليوم الخميس. وذكرت الشركة في بيان أرسلته إلى سوق دبي المالي، أنها تلقت يوم 4 أبريل الماضي إخطاراً من شركة «مِراس»، فيما يتعلق بالاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم في «دي إكس بي إي» غير المملوكة من قبل شركة «مِراس» أو شركة «مِراس القابضة».

وأفادت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» خلال إفصاحها بأن شركة «دي إكس بي إي»، سوف تطلب من سوق دبي المالي تعليق تداول أسهمها اعتباراً من يوم الأحد المقبل (6 يونيو 2021)، كما سوف يتم إعادة تسجيل جميع أسهم الشركة المتبقية (غير المملوكة من قبل شركة «مِراس» أو شركة «مِراس القابضة») باسم شركة «مِراس» في سجل أسهم «دي إكس بي إي».

وفي المقابل، سوف تتولى شركة «مِراس» سداد أي مقابل نقدي مستحق لمساهمي «دي إكس بي إي»، من خلال آلية الدفع ذات الصلة المسجّلة لدى مركز دبي للإيداع في سوق دبي المالي من قبل ذات المساهمين.

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