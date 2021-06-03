صندوق ياباني يفاوض «كيتوبي دبي» للاستثمار في المطابخ السحابية

المصدر: (دبي ـ رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات للاستثمار في جولة التمويل الأخيرة لمنصة المطابخ السحابية كيتوبي، ومقرها دبي، من خلال صندوق التكنولوجيا الثاني للمجموعة.

وقالت المصادر إن صندوق رؤية 2 التابع للمجموعة اليابانية طرح مقترحاً لاستثمار بنحو 400 مليون دولار في كيتوبي.

وما يعرف بالمطابخ السحابية منشآت تتولى تجهيز الأطعمة للتوصيل مستفيدة من التحول للخدمات الإلكترونية خلال أزمة فيروس كورونا. ومثل هذه المطابخ ليست موجودة على أرض الواقع كمطاعم وتقدم خدمات توصيل فقط للأطعمة من موقع مركزي من خلال تطبيق على الهواتف المحمولة.

ويقع مقر كيتوبي في دبي وتدير أكثر من 60 مطبخاً ويعمل بها أكثر من 1500 موظف.

وقدرت ألايد ماركت ريسيرش في الهند أن قطاع المطابخ السحابية قد يصل حجمه إلى 71 مليار دولار بحلول 2027 مقارنة مع 43 ملياراً في 2019.

وقال مصدر لرويترز إن كيتوبي عينت بنك أوف أمريكا في وقت سابق من العام للمساعدة في جولة جمع تمويل، ومن المتوقع أن تجمع ما بين 150 و200 مليون دولار.

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