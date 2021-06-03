«المراعي» تشتري «بن غاطي لصناعة المشروبات»

المصدر: (دبي - مشرق علي حيدر)

أبرمت شركة «المراعي»، اتفاقية شراء أصول شركة «بن غاطي لصناعة المشروبات»، التابعة لمجموعة «بن غاطي القابضة» الإماراتية، بقيمة 215 مليون درهم.

وذكرت «المراعي» على موقع السوق السعودية «تداول»، أن الاستحواذ سيعزز مقدرة «المراعي» على خدمة عملائها، من خلال توسيع نطاق منتجات المشروبات في المنطقة.

من جهته، قال المهندس محمد بن غاطي، المدير التنفيذي لمجموعة «بن غاطي القابضة»، إن الصفقة مجدية ومثمرة للطرفين، وكشف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، عزم المجموعة استخدام عائدات تلك الصفقة في تطوير مشاريع عقارية جديدة في دبي وأبوظبي.

وتنشط المجموعة في الصناعات الغذائية والإنشائية، لكنها برزت عبر «بن غاطي للتطوير»، في صناعة التطوير العقاري، لا سيما في سوق الإسكان الفاخر والمتوسط بدبي.

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