«ديار» توافق على تسوية «ليميتليس»

المصدر: (دبي - البيان)

وافق مجلس إدارة «ديار للتطوير»، على مقترح التسوية المقدم من شركة «ليميتليس» لتسوية موضوع تنفيذ الحكم الصادر لصالح «ديار». وقالت الشركة في بيان إن مجلس إدارتها وافق من حيث المبدأ خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي، على مقترح التسوية الذي يتضمن عرض أراضٍ ودفع جزء نقداً للشركة.

وأضاف إن الموافقة جاءت مع مراعاة ضرورة أن تحتوي الأراضي المقترحة على البنية التحتية اللازمة بالإضافة إلى الموافقات على المخطط الرئيسي من جميع السلطات ذات الصلة، علاوة على تقييم الأراضي موضوع التسوية من قبل مقيمين خارجيين مستقلين يتم تعيينهم بشكل مشترك من قبل الطرفين. وأكدت الشركة أنه سيتم الحصول على موافقة المساهمين، عند الانتهاء من مسودة التسوية، وذلك من خلال قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية.

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