تصنيف أبوظبي الأول «AA» على مؤشر مورغان ستانلي للحوكمة البيئية

المصدر: أبوظبي - البيان

سجل تصنيف بنك أبوظبي الأول الخاص بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ارتفاعاً من A إلى AA، ليندرج بذلك ضمن فئة «الريادة».

واستند ارتفاع التصنيف بشكل جزئي إلى إعادة تصنيف الممارسات الإدارية المحسنة التي وضعها بنك أبوظبي الأول والمتعلقة بالحدّ من المخاطر البيئية الناجمة عن أعمال الإقراض التابعة له.

وأشار المؤشر أنه فضلاً عن كون البنك أحد الموقعين على «مبادئ خط الاستواء»، فإن لديه آلية تقييم دقيقة لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بعملياته المصرفية مقارنة بنظرائه في القطاع، بالإضافة إلى مساعيه في الحدّ من المخاطر البيئية بفضل كل من العناية الواجبة للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى أنشطة الإقراض للشركات، والمشاركة في القروض والسندات الخضراء.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: رفع التصنيف يؤكد جهودنا المتواصلة للتعامل مع مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والحدّ منها، بالتزامن مع جدول زمني محدد لتعزيز الاستدامة.

ونحن فخورون جداً بالمكانة التي تميزنا في هذا المجال على صعيد المنطقة، ونؤمن بأن أهداف الاستدامة تعدّ عاملاً هاماً لتحقيق هدفنا المتمثل في تحقيق أفضل قيمة ممكنة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا.

وسيظل هذا الأمر أحد المحاور الرئيسية التي نركز عليها خلال هذا العام، حيث نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على إطار عمل إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بنا. وتتضمن قائمة الجوائز والتصنيفات التي حصل عليها البنك الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات:

- إدراج البنك ضمن مؤشر FTSE4Good ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

- جائزة «أفضل بنك للمسؤولية الاجتماعية في الشرق الأوسط» من قبل جوائز «يوروموني للتميز 2020».

- رفع مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون تصنيف البنك من B إلى A في عام 2020.

- أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل الأخضر وجهة رائدة لإصدار السندات الخضراء على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ حيث تجاوزت قيمة السندات الخضراء للبنك مليار دولار.

- شريك لمؤسسة «أورورا 50» الاجتماعية التي يقع مقرها في الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز دور المرأة على مستوى مجالس الإدارة.

تقييم

يقيّم المؤشر مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ومدى قدرتها على إدارة هذه المخاطر مقارنة مع نظرائها من المؤسسات والشركات. ويتراوح تصنيف المؤشر بين تصنيف «الريادة» (AAA, AA) و«متوسط» (A, BBB, BB) و«ضعيف» (B, CCC).

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