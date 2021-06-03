1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - وام )

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 206 مبايعات بقيمة 495.62 مليون درهم منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 120.71 مليون درهم و180 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 374.91 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 52 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 23 مليوناً. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 23 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 38 مليوناً.

وسجلت الرهون 463.27 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 27.36 مليون درهم و48 رهن فلل وشقق بقيمة 435.91 مليون درهم، أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 320 مليون درهم ورهن بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 22 مليون درهم. وتم تسجيل 19 هبة بقيمة 231.47 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة الرقة بقيمة 50 مليوناً.

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