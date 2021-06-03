برنامج تمويلي وضمانات ائتمانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المملوك بالكامل لحكومة الإمارات، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري لتقديم برامج ضمانات ائتمانية وإقراض مشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات.

وتعدّ المذكرة جزءاً من التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تركز على دعم بيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بالإضافة إلى تحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي.

وقّع المذكرة أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري. وبموجب المذكرة، سيقدم المصرف برنامج الإقراض المشترك والضمانات الائتمانية إلى عملاء بنك دبي التجاري من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبمقتضى المذكرة، يمكن لبنك دبي التجاري تقديم تمويل يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة أو المتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

وسيزوّد البنك الشركات الصغيرة بحساب تجاري رقمي، يمكّن للعملاء تفعليه واستخدامه رقمياً في أي وقت بشكل سلس. كما سيقدم مجموعة واسعة من القروض أبرزها تمويل التجارة ورأس المال التشغيلي والقروض مقابل ضمان مستحقات المشتريات على أجهزة الدفع إضافة إلى حلول الإقراض المرتبطة بالأصول.

ويهدف البرنامج أيضاً إلى دعم المواطنين في تأسيس شركاتهم الناشئة من خلال تقديم تسهيلات تمويلية تصل إلى مليون درهم، ويكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.

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