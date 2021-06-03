الأسهم تحافظ على مسارها الصاعد رغم «جني الأرباح»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حافظت الأسهم على مسارها الصاعد في ختام أمس، بدعم رئيسي من أسهم البنوك، لكن بوتيرة أقل من الجلسات الماضية، مع تعرض بعض الأسهم القيادية لعمليات جني أرباح، فيما واصلت المؤسسات ضخ سيولة جديدة لاقتناص الفرص.

وارتفع سوق دبي 0.06% إلى 2839 نقطة مع صعود أسهم العقارات والسلع والبنوك والتأمين والخدمات والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.19% عند 6626.23 نقطة بدفع مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.58 مليار درهم، منها 1.39 مليار درهم في أبوظبي، و188.9 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 275.57 مليون سهم، موزعة بواقع 150.87 مليون سهم في أبوظبي، و124.7 مليوناً بدبي، من خلال 7097 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.34% مع نمو «دبي الإسلامي» 0.82% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني»، وزاد قطاع العقار 0.01% على وقع ارتفاع «داماك» 2.83% و«إعمار للتطوير» 0.27%، فيما انخفض «ديار» 2.86% و«إعمار العقارية» 0.24% و«إعمار مولز» 0.5%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.38% مع تراجع «سوق دبي المالي» 1.72% بينما صعد «شعاع كابيتال» 0.8% واستقر «دبي للاستثمار»، وانخفض قطاع النقل 0.97% مع هبوط «العربية للطيران» 0.71% و«أرامكس» 1.21% و«الخليج للملاحة» 0.31%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 41.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 33.8 مليون درهم، ثم «إعمار مولز» 17.7 مليون درهم. وحقق «الإسكندنافية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 5.98%، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.88%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 28.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.34% بعد صعود «أبوظبي الأول» 0.47% و«أبوظبي التجاري» 0.87% فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وزاد قطاع الاستثمار 0.53% مع صعود «العالمية القابضة» 0.42% و«الواحة كابيتال» 3%، بينما انخفض «إشراق» 0.6%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.18% بدعم نمو سهم «اتصالات» بالنسبة، بينما انخفض قطاع العقار 0.28% ونزل قطاع الطاقة 0.8% مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 1.37% و«دانة غاز» 0.25% فيما ارتفع «طاقة» 0.74%.

وهيمن «العالمية القابضة» على النشاط جاذباً 709.5 ملايين درهم، ثم «أبوظبي الأول» 300.35 مليون درهم. وحقق «الشارقة للإسمنت» أكبر ارتفاع بنسبة 13.76%، فيما كان «رأس الخيمة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%، ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 79.9 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

مؤسسات

اتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 55.8 مليون درهم، منها 20.53 مليون درهم في دبي و35.3 مليوناً بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار 55.83 مليون درهم، موزعة بواقع 20.53 مليون درهم في دبي، و35.3 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

Ⅶ أكدت شركة «أدنوك للتوزيع» أنه ليس لديها علم بأي معلومات منصوص عليها في قواعد الإفصاح تتطلب الإفصاح عن أي معلومات في هذا الوقت، ولم تقم الشركة بالإفصاح عنها، وذلك رداً على خطاب من سوق أبوظبي للأوراق المالية بشأن انخفاض سعر سهم الشركة في 27 و30 و31 مايو.

Ⅶ يبحث مجلس إدارة شركة «التأمين فيدلتي المتحدة» في اجتماعه 7 يونيو الجاري مناقشة زيادة رأس مال الشركة.

Ⅶ يبحث مجلس إدارة «بنك الاستثمار» في اجتماعه 7 يونيو الموافقة على الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وتأكيد الاجتماع وجدول الأعمال.

Ⅶ أعلن البنك العربي المتحد تعيين عماد خليل في منصب المستشار العام ورئيس الحوكمة المؤسسية في البنك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

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