استثمارات البنوك تتجاوز 510 مليارات درهم بنمو %29.5

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

واصلت البنوك العاملة في الدولة زيادة استثماراتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ليسجل رصيدها التراكمي أعلى مستوى في تاريخه في مؤشر على توافر السيولة مع عودة النشاط الاقتصادي بقوة بعد انحسار تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة أمس، وصول استثمارات البنوك إلى 510.6 مليارات درهم في نهاية أبريل الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 29.5% أو ما يعادل 116.4 مليار درهم مقارنة بنحو 394.2 مليار درهم في أبريل 2020، بينما زادت على أساس شهري بنحو 0.6% أو ما يوازي 3.3 مليارات مقابل 507.3 مليارات في مارس الماضي. وارتفعت قرابة 55 مليار درهم أو ما نسبته 12% منذ بداية العام الجاري مقابل 455.8 مليار نهاية العام الماضي.

سندات الدين

وأوضحت إحصائيات المركزي أن استثمارات البنوك في سندات الدين حازت النصيب الأكبر بواقع 58.7% من إجمالي الاستثمارات مع وصولها إلى 299.8 مليار درهم نهاية أبريل 2021 بزيادة على أساس سنوي بنسبة 24.2% مقارنة بنحو 241.4 مليار درهم في أبريل 2020، وبارتفاع على أساس شهري بنحو 2% مقارنة بنحو 294.1 مليار درهم في مارس.

وذكر «المركزي» أن استثمارات البنوك في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق استحوذت على نسبة 30.3% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 154.6 مليار درهم في أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 64.3% مقابل 94.1 مليار درهم في أبريل 2020، وبانخفاض على أساس شهري بنحو 2.9% مقابل 159.3 مليار درهم في مارس السابق عليه.

الأسهم

وزادت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 9.6 مليارات نهاية أبريل الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 3.2% أو ما يعادل 300 مليون درهم مقابل 9.3 مليارات في أبريل 2020، بينما على أساس شهري بقيت عند نفس مستوى شهر مارس.

وزادت بنسبة 4.3% أو 400 مليون درهم منذ بداية العام، ارتفاعاً من 9.2 مليارات في نهاية ديسمبر 2020. ووصلت استثمارات البنوك الأخرى لنحو 46.6 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي بارتفاع على أساس شهري بنسبة 5.2% مقابل 44.3 مليار درهم في مارس، بينما انخفضت على أساس سنوي بنسبة 5.6% مقارنة بنحو 49.4 ملياراً في أبريل 2020، وتراجعت بنسبة 4.2% منذ بداية العام مقارنة بنحو 44.7 ملياراً في نهاية ديسمبر الماضي.

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