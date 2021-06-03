إطلاق «جوائز الشركات العائلية» الأولى في دول مجلس التعاون

المصدر: (دبي - البيان)

كشف «مجلس الشركات العائلية الخليجية» عن «جوائز الشركات العائلية» الأولى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الجوائز لتسلط الضوء على الإنجازات الجلية للشركات المملوكة عائلياً، لا سيما مع مساهمتها بنسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي في دول التعاون، علاوة على توفيرها نحو 80% من الفرص المهنية للكوادر البشرية في المنطقة.

وتفتح الجوائز باب التقدم إليها لجميع الجهات في دول مجلس التعاون الخليجي المنضوية ضمن شركة مملوكة عائلياً وصلت للجيل الثاني على الأقل، ويتم تقديم الجوائز ضمن 4 فئات: الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة؛ ومدير تنفيذي غير عائلي؛ ومشروع الجيل القادم؛ وابتكار الجيل القادم.

ويمكن لأي شركة أو فرد الترشح للجوائز بحلول يوم 30 يونيو، والتعرف على متطلبات الأهلية الخاصة عبر الموقع الإلكتروني www.fbcgawards.com. وستتولى لجنة تحكيم خاصة برئاسة هند بهوان، رئيسة مجلس إدارة مجموعة بهوان سايبرتيك، مسؤولية تقييم فئتي الشركات العائلية الصغيرة والمتوسطة؛ ومدير تنفيذي غير عائلي، في حين ستكون عملية تحكيم فئتي مشروع الجيل القادم؛ وابتكار الجيل القادم من مهام مجلس إدارة «مجلس الشركات العائلية الخليجية» برئاسة عمر قتيبة الغانم وأعضاء المجلس الآخرين.

وتضم قائمة أعضاء لجنة التحكيم الآخرين شخصيات أكاديمية مرموقة من المنطقة والعالم.

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