22 جلسة في مؤتمر برنامج المشغل الاقتصادي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت منظمة الجمارك العالمية مؤتمرها الخامس لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بعد ثلاثة أيام حافلة بالفعاليات التي استضافت نقاشات بين وكالات الجمارك في مختلف دول العالم، والمؤسسات الرقابية والتنظيمية والأكاديمية، وشركات القطاع الخاص، وتم تنظيم هذه النسخة الأحدث من المؤتمر بصورة افتراضية لأول مرة في تاريخه، وذلك باستضافة جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك، وبدعم من منظمة الجمارك العالمية وخدمة الجمارك الكورية.

ورغم انعقاده افتراضيًا، أتت نتائج المشاركة في فعاليات مؤتمر المشغل الاقتصادي المعتمد لتبرهن على الاهتمام الكبير بمتابعة نقاشاته وفعالياته، حيث سجل الحضور أعداداً متزايدة، وشمل برنامجه على مدار أيامه الثلاثة 75 كلمة و22 جلسة وندوة.

وأقيم المؤتمر تحت شعار «المشغل الاقتصادي المعتمد 2.0: نحو آفاق جديدة لتجارة آمنة ومستدامة»، واجتمع فيه افتراضيًا خبراء من مختلف أطراف منظومة التجارة العالمية، من مسؤولي جمارك ووسطاء شحن ووكلاء وغيرهم، بهدف بحث تطوير البرامج الوطنية للمشغل الاقتصادي المعتمد عبر تسليط الضوء على منجزاتها وما واجهته من تحديات، إضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل التي تم توقيعها بين الدول الأعضاء، وغيرها من أمور تشمل أمن سلاسل الإمداد والتوريد، وربط الإجراءات التنظيمية بعضها ببعض، والأمن والسلامة.

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