سياحة «التسوق» و«الترفيه» تعزز صيف الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

نجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في جعل فصل الصيف فصلاً سياحياً بامتياز، مستفيدةً من قائمة طويلة من مراكز التسوّق الضخمة، والمدن الترفيهية المغطاة، والمنتجعات السياحية، وما تشهده من فعاليات تسوّق طوال فترة الموسم.

وقبل أسابيع قليلة من بدء العطلة الصيفية بدأت الجهات المحلية المعنية في إعلان برامجها الصيفية 2021، وتوفير خيارات ترفيهية وعروض تسوّق للمقيمين والسيّاح.

مدن ترفيهية

وتبرز المدن الترفيهية المغطاة كخيار أول لقاصدي أبوظبي في ظل العروض التي تقدمها «ياس ووتروورلد» و«وارنر براذرز» و«عالم فيراري»، فيما سيكون المقيمون و الزوّار على موعد مع النسخة الأهم من موسم أبوظبي للتسوّق الذي يسلّط الضوء على تشكيلةٍ حصرية من تجارب التسوّق والعروض الضخمة في مختلف الفئات.

وتحتفل العروض الجديدة بمناسبات عدّة، بما فيها عيد الأضحى، وإطلاق التشكيلات الموسمية، والأسبوع الذهبي الصيني، ومهرجان الأضواء «ديوالي»، بالإضافة إلى احتفالات اليوبيل الذهبي باليوم الوطني.

وإلى جانب حملات التسوّق الموسمية، تشتمل أجندة عروض أبوظبي 2021 على مجموعة من الفعاليات العالمية الجديدة، من ضمنها مهرجانات التسوّق المبتكرة، وفعاليتان جديدتان، أسبوع أبوظبي لهواة جمع القطع النادرة، وأسبوع العائلة في أبوظبي، اللتان تستهدفان فئاتٍ جديدة بالنسبة لحملات التسوّق في المنطقة.

صيف دبي

وتفرض دبي واقعها الخاص على مفهوم السياحة الصيفية في المنطقة عبر سلسلة متنوعة من مراكز التسوق الضخمة، التي تشهد عروضاً تسويقية مغرية طوال الموسم، بالإضافة إلى خيارات الترفيه الموجهة للصغار والكبار.وعلى عادتها تعد دبي زائريها هذا العام بصيف مميز مليء بالمرح العائلي والأجواء الاحتفالية والعروض والتخفيضات المذهلة التي تقدمها مراكز ووجهات التسوق في المدينة.

متعة الشارقة

بدورها تستعد الشارقة لاستقبال زوارها وتعدهم بقضاء إجازة صيفية ممتعة بين معالمها ومرافقها البارزة مثل جزيرة النور التي تضم بيت الفراشات ومقهى نور وديوان الآداب ومنطقة الألعاب وغيرها الكثير.

وتبرز حديقة المنتزه وألعابها المائية كإحدى الوجهات المفضلة في الإمارة خلال فصل الصيف وإلى جانبها متحف الشارقة للتراث والعديد من الشواطئ مثل شاطئ خورفكان وكورنيش كلبا.

والشيء ذاته في باقي إمارات الدولة التي تستعد بمجموعة مشابهة من الفعاليات لاستقبال فصل الصيف.

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