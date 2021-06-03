ارتفاع أسعار مواد البناء 20 %

المصدر: (دبي- البيان)

قدّر أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»، ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال: «ارتفعت أسعار الحديد من 2500 درهم للطن إلى 3100 درهم للطن الأسبوع الماضي، وهي قفزة بأكثر من 20%، ولصنع «بيلاتيس»، تحتاج إلى مواد خام مثل خام الحديد والخردة التي ارتفعت، ما أدى إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي للحديد.

وأضاف: في ديسمبر، كان سعر الحديد 2000 درهم للطن، واصلاً إلى 2500 درهم في مارس الماضي، فقد ارتفع السعر الآن بشكل مفاجئ إلى 3100 درهم للطن، وحتى الأسبوع الأول من مايو المنتهي، كان سعر الحديد 2500 درهم للطن، ولكن نظراً لارتفاع المواد الخام، فقد ارتفع سعر حديد التسليح إلى 3100 درهم للطن.

وتابع: وبالمثل، ارتفع سعر الخشب الأبيض، أحد المنتجات الأساسية المستخدمة في البناء بنسبة 20%، فهناك طلب كبير من جميع أنحاء العالم على الخشب الأبيض وسترتفع الأسعار أكثر، كما ارتفعت أسعار النحاس التي تستخدم في صناعة الحنفيات بنسبة 25% منذ الشهرين الماضيين، وأكمل: «هناك احتمال أن تصل أسعار الشحن إلى 10000 دولار».

واستطرد ساجان: كان المستوردون يلعبون لعبة الانتظار من خلال عدم الاستيراد لفترة من الوقت، معتقدين أن القطع ستنخفض، ولكن يبدو أن اتجاه الأسعار يرتفع ويصعد، ونفد المستوردون من المخزون وهم الآن في مأزق حيث لا يكون لديهم خيار سوى استيعاب الزيادة في الأسعار لمواصلة أعمالهم.

ويعتقد ساجان «إن الزيادة في أسعار منتجات مواد البناء ستؤثر بالتأكيد على تكلفة بناء المطورين بنسبة 2% على الأقل، وقد ترتفع أكثر إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بالطريقة نفسها».

كما ارتفع سوق العقارات في الشهرين الماضيين، بما أدى إلى ارتفاع الأسعار خصوصاً في القطاع الراقي مثل نخلة جميرا، وتلال الإمارات، ودبي هيلز وغيرها.

واختتم ساجان حديثه بالقول: «مع بدء معرض «إكسبو 2020» في غضون أربعة أشهر، سترتفع أسعار العقارات بالتأكيد أكثر، ما يعد علامة جيدة للاقتصاد حيث سيحضر المزيد من الناس من جميع أنحاء العالم معرض «إكسبو» اليوم، فالإمارات هي واحدة من أكثر الدول أماناً لزيارتها».

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