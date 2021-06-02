فنادق الإمارات الأعلى إشغالاً في المنطقة

المصدر: دبي - عمرو عادل

أكدت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» الكندية للاستشارات أن فنادق الإمارات واصلت الحفاظ على صدارتها كأعلى معدلات في نسب الإشغال الفندقي متفوقة على جميع أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2021، وذلك بناءً على أداء الشهور الخمسة الأولى من العام.

وذكرت المؤسسة في تقرير «توقعات السوق الشهري» لفنادق الشرق الأوسط خلال يونيو 2021 الصادر أمس، أن فنادق الدولة حلت في المراتب الأولى بمتوسط نسب إشغال متوقعة تتراوح بين 54 و78% في العام الحالي، مسجلة فارقاً كبيراً في نسب الإشغال بالمقارنة بمدن سياحية في السعودية ومصر والبحرين وعُمان والكويت وقطر والأردن ولبنان.

وبحسب التقرير، الذي يوفر التوقعات المتعلقة بإشغال الفنادق خلال 2021 في 25 سوقاً فرعية من أسواق الضيافة الرئيسية في الشرق الأوسط، تراوحت نسبة الإشغال في فنادق دبي بين 64 و71%، وأبوظبي 54% ورأس الخيمة بين 58 و78% والشارقة والفجيرة 58 و54% على الترتيب.

وبلغت نسب الإشغال المتوقعة لفنادق السعودية خلال العام الحالي بين 28 و55%، وفي مصر تراوحت بين 42% و59%، عُمان والبحرين 44% لكل منهما، فيما بلغت في قطر والكويت 67 و28% على التوالي، والأردن بين 32 و39% ولبنان 33%.

وذكرت «كوليرز إنترناشيونال»، أنه مع التقدم في شهور 2021 تواصل العديد من الأسواق في الشرق الأوسط رحلتها نحو التعافي التي بدأت في الربع الرابع 2020، مع استفادة الجهات الرئيسية العاملة في قطاع السياحة من المتابعة المستمرة للإجراءات المتخذة من قبل الهيئات الحكومية للسيطرة على الجائحة في استشعار مواعيد فتح الأسواق وإغلاقها.

وأضافت أنه مع استمرار تخفيف القيود المفروضة على السفر، يمثل النمو المتناسق والخاضع للمراقبة مفتاح التعافي والسبيل المستقبلي لتحسين أداء أسواق قطاع الضيافة في الأسواق الرئيسية.

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