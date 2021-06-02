«فارنك» تستعرض خبراتها في معرض الفنادق بدبي

المصدر: دبي - البيان

خاطب اثنان من خبراء الصناعة من شركة «فارنك»، الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة ومقرها الإمارات، المندوبين في مؤتمر معرض الفنادق 2021 الذي يقام على أرض مركز دبي التجاري العالمي هذا الأسبوع.

وشاركت هيج آمو، رئيس التدبير المنزلي لقسم الضيافة الجديد في شركة «فارنك»، وجافييرا إيجاز، مدير التكنولوجيا والابتكار في «فارنك»، أفكارهما في جلسات النقاش حول تقييم مزايا وتحديات الاستعانة بمصادر خارجية لوظيفة التدبير المنزلي مع المزيد من المناقشات حول اعتماد أدوات التنظيف المتطورة ذات التقنية العالية.

وقال والتر نايت، رئيس قسم الضيافة الجديد في شركة «فارنك»: «وفر لنا معرض الفنادق منصة مثالية لكشف النقاب عن قسم الضيافة الجديد لدينا بشكل مباشر إلى المتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء الإمارات وخارجها».

وأضاف: «يمكننا الآن تقديم حل ضيافة شامل بالكامل إلى السوق جنبًا إلى جنب مع استشارات الاستدامة لدينا وإدارة المرافق التقليدية مثل: خدمات الصيانة والخدمات الأمنية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز