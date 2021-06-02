سيف المدفع: اليوم العالمي للمعارض مساهم رئيس في استدامة التنمية الاقتصادية

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن اليوم العالمي للمعارض مناسبة مهمة لتسليط الضوء على أهمية قطاع المؤتمرات والمعارض في الحياة الاقتصادية للدول، وفي زيادة الدخل الوطني والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكداً أن مشاركة المركز دول العالم الاحتفال بهذه المناسبة يأتي استكمالاً للجهود التي يبذلها لدعم هذا القطاع وإعادة الانتعاش له، حيث سعى المركز خلال عام 2020 إلى اعتماد استراتيجية عمل مواكبة لتطورات الظروف الراهنة، إلى جانب المشاركة وتنظيم عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات مع صناع القرار على المستوى المحلي والعالمي للخروج بمبادرات من شأنها إعادة الحياة إلى صناعة المعارض، وهذا ما جعل مركز إكسبو الشارقة سباقاً في تنظيم واستضافة العديد من المعارض خلال العام الماضي، مع وضع صحة وسلامة الجميع على رأس أولوياته من خلال اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة العارضين والموظفين والزوار.

ريادة

وأشار المدفع إلى أن المركز استطاع على مدار السنوات السابقة بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من تحقيق الريادة في صناعة المعارض على مستوى المنطقة والعالم والنجاح في استقطاب المستثمرين ورجال الأعمال العاملين في مختلف القطاعات، مؤكداً حرص المركز على مواصلة جهوده الرامية إلى تطوير صناعة المعارض بأفكار مبتكرة وتعزيز تنافسيتها والنهوض المستمر بها لتحافظ الشارقة على مكانتها كواحدة من أهم المدن التي تقود هذه الصناعة في المنطقة.

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