الغاليريا بجزيرة المارية يستقبل 2.7 مليون زائر في مايو

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل الغاليريا بجزيرة المارية في أبوظبي، أكثر من 2.7 مليون زائر خلال شهر مايو 2021، وتعد هذه أعلى نسبة إقبال شهرية، يشهدها المركز حتى اليوم، وتأتي هذه الأرقام في أعقاب شهر حافل بالفعاليات المتنوعة، التي تضمنت عروض شهر رمضان المبارك، وعيد الفطر السعيد، وإطلاق فعالية «شيف استوديو» كجزء من الحملة الترويجية «احتفل بعالم من النكهات».

كذلك شهد المركز خلال شهر مايو افتتاح متجر ألعاب الأطفال الشهير «تويز آر أص»، وافتتاح اثنين من المتاجر الفاخرة «رولكس» و«إيف سان لوران»، إلى جانب إطلاق العديد من عروض الطعام والترفيه مثل فعالية «Eat & Play»، واختتم الشهر بإطلاق فعالية التخفيضات الكبرى التي امتدت لثلاثة أيام، وقدمت خلالها نخبة من المتاجر تخفيضات غير مسبوقة وصلت إلى 80%.

وقال ديفيد روبنسون، مدير عام مركز الغاليريا: إن هذا الإقبال الكبير من الزوار خلال مايو 2021 يعكس المكانة المميزة، التي يتمتع بها الغاليريا وجهة مفضلة للتسوق والترفيه والحياة العصرية في إمارة أبوظبي، مع حرصنا الدائم على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة للجميع.

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