«جرانديوس» تتوسع في الإمارات بإضافة 20 فرعاً

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت سلسلة المتاجر للبيع بالتجزئة جرانديوس أول هايبر ماركت لها في قلب العاصمة، أبوظبي، ضمن خططها لافتتاح 20 فرعاً جديداً بالدولة خلال العام الجاري.

وبالإضافة إلى المتجر الجديد في أبوظبي بشارع الكورنيش، لدى جرانديوس حالياً 13 فرعاً في مدينة مصدر وجزيرة الريم (أبوظبي)، مارينا بروميناد، ممشى المارينا، أم سقيم 1، واحة السيليكون، البرشاء، دبي مول، مدينة دبي الرياضية، العنوان وسط المدينة، الجميرة 2، وصل للعقارات، المينا (دبي)، جروف فيليج (رأس الخيمة).

وقال غسان عبود، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة غسان عبود الشركة الأم لسلسلة متاجر جرانديوس: لدى جرانديوس التزام دائم بمعايير الاستدامة، فهو أول من ألغى استخدام أكياس البلاستيك واستبدلها بالأكياس الورقية المجانية عند كاونتر الدفع. فضلاً عن استخدامها لعربات تسوق وأدوات معاد تدويرها من شباك الصيد، الحبال ومخلفات المحيط. ويمكِّن المتجر الزائرين من تقليل نفايات التغليف والتعبئة البلاستيكية غير الضرورية عن طريق REFILL قسم إعادة التعبئة، فيساهم بذلك بتعزيز مبدأ إعادة الاستخدام.

وقال حسن الحمادي أمين عام اتحاد الإمارات للملاكمة واللجنة التنظيمية الخليجية: تحرص حكومة الإمارات وقادتها على تعزيز ريادة الأعمال في الدولة، فدعمها والتسهيلات اللوجستية التي توفرها بالإضافة إلى بنيتها التحتية تجعلها أرضاً خصبة للأعمال.

وقال أوليفيه لاتور، الرئيس التنفيذي لجرانديوس سوبرماركت: افتتاح الهايبرماركت الجديد يشكل جزءاً من خطة تطوير طموحة ممتدة عبر مختلف أنحاء الإمارات. ونتطلع إلى خدمة المجتمعات المحلية عن طريق تأمين تشكيلة واسعة وطازجة من المنتجات المحلية والعالمية والمنتجات العضوية والطبيعية التي توافق مختلف أساليب الحياة والأنماط الغذائية بأسعار مناسبة. كما نهدف لأن نكون وجهة العمل المفضلة، بدعمنا للتنوع الثقافي واستحداثنا لفرص نمو وظيفية جذابة على مختلف المستويات.

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