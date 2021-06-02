تدشين «بلوكشين بايس» بواحة دبي للسيلكون الجمعة

المصدر: دبي- البيان

يقام (الجمعة) حفل تدشين شركة «بلوكشين بايس» لخدمات الحوسبة السحابية في واحة دبي للسيلكون بشراكة «إماراتية- صينية»، والشركة هي تعاون ثنائي بين شركة العرب والصينيين للاستثمارات الدولية بدبي، برئاسة رجل الأعمال الإماراتي خالد البلوشي، ومجموعة «MEM» الصينية، المتخصصة في الخدمات السحابية وتعدين العملات الرقمية، برئاسة بنج زانج، التي تتبنى مشروعاً ابتكارياً لـ«سكند لايف»، يتضمن إنشاء عالم افتراضي في الأعمال والمعارض الدولية.

ويشارك في الحفل عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المتخصصين بالتكنولوجيا في الإمارات والصين.

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