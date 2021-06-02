«أدين» تعزز حضورها في الإمارات من خلال إطلاق حلول للدفع والشراء

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أدين «Adyen»، منصة المدفوعات إطلاق حلول الدفع والشراء الرقمي في الإمارات، ما يؤكد التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط. ومع حضورها في الإمارات، ستوفر شركة أدين حلول دفع متطورة لتعزيز معدلات المعاملات والشراء بكل يسر وسهولة.

وتوفر شركة أدين في الإمارات مجموعة من المنتجات والميزات المتوفرة في المناطق الأخرى، بما في ذلك الحلول المتكاملة لمكافحة الاحتيال ومجموعة أدوات تحسين الإيرادات.

ومن خلال تغطية تدفق الدفع بالكامل من خلال منصتها المتكاملة عبر الإنترنت، وداخل المتجر والمعاملات عبر التطبيق؛ تساعد حلول أدين التجار على إرساء نظام دفع سلس وتوفير تجربة تسوق آمنة للعملاء.

وقال ساندر مارتينز، رئيس شركة أدين في منطقة الشرق الأوسط: إطلاق حلول شركة أدين في الإمارات ستمكننا من تقديم الدعم الكامل لعملائنا من التجار والشركات من خلال توفير هذه الحلول المحلية الذي طالما بحثوا عنها.

وعلى صعيد الإمارات، تعد شركة أدين مزود الدفع الأول والوحيد الذي يوفر منصة واحدة متكاملة للحلول التجارية. ومن خلال الاتصال المباشر ببطاقة فيزا وماستركارد، ستتم معالجة المعاملات محلياً في الإمارات العربية المتحدة عبر منصة أدين.

تشمل طرق الدفع الأخرى المدعومة أكيركان اكسبريس، يونيون باي إنترناشونال وداينرز وديسكفر وجيه سي بي ووي تشات وعلي باي. وساهمت الشراكة المثمرة بين أدين ونتورك إنترناشونال في تأسيس تواجد وتعزيز حضور الشركة في الإمارات.

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