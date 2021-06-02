خطة تمويل جديدة لـ«إيربان» بقيمة 225 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «إيربان» لخدمات المنزلية والسكنية للمستهلكين استعدادها للخوض بخطة تمويل لسلسلة (إف)، بقيمة 255 مليون دولار، وذلك بقيادة مستثمرين جدد كشركة بروسوس فنتشرز، ومجموعة دراغونير للاستثمار، وإدارة ويلينجتون، وبتعاون مع شركاء قائمين، ومستثمرين أوليين كشركة «في واي كابيتال»، و«تايجر جلوبال»، و«ستيدفيو».

وبهذا الاستثمار الجديد، ستستفيد شركة «إيربان» وتباشر بتعزيز خطواتها في الابتكار والتدريب وتطوير المنتجات، بالإضافة إلى تحسين مراقبة الجودة وتدابير السلامة لكل من الشركاء والمستهلكين. كما تهدف الشركة إلى تعزيز وجودها والتوسع جغرافياً، والدخول لأفضل 100 مدينة في الهند والتوسع في الأسواق الدولية، وتقدر قيمة شركة «إيربان» بـ 2.1 مليار دولار، متضمنة ضخاً أولياً لرأس مالي، بقيمة 188 مليون دولار وبيعاً ثانوياً بنحو 67 مليون دولار من قبل مجموعة مختارة ونخبة من المستثمرين الجدد والأوائل.

وقال أبهراج سينغ بهال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة «إيربان»: ثقة عملائنا تعد من أهم العوامل والحوافز التي جعلت شركة «إيربان» أكبر سوق لتقديم الخدمات المنزلية والسكنية. ونسعى من خلال خطوتنا الجديدة في التمويل لتوسيع نطاق أعمالنا، وسيرها بشكل أسرع مع استمراريتنا في زيادة الاستثمار في سلامة عملائنا وشركاء الخدمة لدينا، وتدريب الشركاء وتطوير المنتجات.

ولدى «إيربان» أكثر من 35000 شريك خدمة في 35 مدينة في الهند والإمارات والسعودية وسنغافورة وأستراليا، وهي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المنزلية والسكنية، بما في ذلك خدمات علاجات التجميل وقص الشعر والتنظيف العميق، بالإضافة إلى السباكة والنجارة وإصلاح الأجهزة. وتسجل شركة «إيربان» اليوم توسعاً في الأسواق المحلية مع خوضها مغامرة جديدة في مناطق جغرافية جديدة حول العالم.

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