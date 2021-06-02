"يوم برايم" من أمازون تعود للإمارات يومي 21 و22 يونيو مع خصومات وعروض استثنائية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعود فعالية "يوم برايم" السنوية من أمازون مجدداً هذا العام على أمازون الإمارات، وتقدم على مدار يومي 21 و22 يونيو مجموعة متميزة من العروض والخصومات المجزية، إضافة إلى مزايا برنامج أمازون برايم.

وتبدأ الفعالية الحصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم في الإمارات العربية المتحدة منتصف ليل يوم الاثنين 21 يونيو، وتنتهي يوم الثلاثاء 22 يونيو عبر الرابط www.amazon.ae/primeday.

وستوفر تجارب التسوق المتميزة لأعضاء برنامج برايم على موقع أمازون الإمارات آلاف العروض المذهلة في جميع فئات المنتجات، بما في ذلك الإلكترونيات، والأزياء، والأجهزة المنزلية، ومنتجات الجمال، وأجهزة المطبخ وغيرها.

ويمكن لجميع العملاء الاستفادة من عروض يوم برايم، بالإضافة إلى العديد من مزايا التسوق والترفيه، عبر الانضمام إلى برنامج أمازون برايم أو التسجيل لفترة تجريبية مجانية لمدة 30 يوم على الموقع www.amazon.ae/primeday.

وبهذه المناسبة، قال رونالدو مشحور، نائب رئيس شركة أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرنا أن نقدم لأعضاء برنامج أمازون برايم في دولة الإمارات باقة واسعة من العروض الرائعة على مجموعة مختارة من فئات المنتجات على أمازون الامارات خلال فعالية يوم برايم لهذا العام. إذ تتيح لهم هذه الفعالية فرصة متميزة للتسوق وتقديم الهدايا والاستفادة من الخصومات المجزية، وهو التقليد الذي تتميز به أمازون وستستمر في تقديمه. وينصب تركيزنا على منح أعضاء البرنامج أنماط حياة أفضل وأكثر سهولة ومتعة، ويشكل يوم برايم أحد المبادرات الكثيرة التي نقدمها لهم والتي تُضاف إلى جهودنا الرامية لإطلاق مزايا جديدة للعضوية مثل خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد والشحن المجاني من أمازون الولايات المتحدة وأمازون المملكة المتحدة. وندعو جميع الأعضاء للاستفادة من العروض التي سنطلقها تمهيداً لفعالية يوم برايم في 21 و22 يونيو".

لا تفوتوا خصومات يوم برايم على موقع Amazon.ae

• يوم برايم لهذا العام يتيح خصومات على مدار 48 ساعة: يمكن لأعضاء أمازون برايم في الإمارات التسوق من مجموعة من عروض يوم برايم المميزة على مدار 21 و22 يونيو. وسيوفر يوم برايم للأعضاء مجموعةً واسعةً من العروض الحصرية خلال فترة الفعالية، فضلاً عن التجارب الترفيهية المميزة لمساعدتهم على خفض نفقاتهم ورسم البسمة على وجوههم.

• عروض تبدأ من اليوم: يمكن لأعضاء برايم اعتباراً من اليوم البدء بالتسوق من العروض المبكرة والحصرية عبر www.amazon.ae/primeday، وقبل بدء عروض الفعالية المميزة التي تستمر على مدار يومي 21 و22 يونيو والتي تشمل فئات المنتجات التالية:

o الإلكترونيات- خصومات تصل إلى 34% على كرييتف ساوند بلاستر كي3 مع جهاز ميكسر رقمي ثنائي القناة بمنفذ يو إس بي، وخصم 17% على كاميرا فيديو من إلجاتو و15% على سماعات ساوند بيتس.

o أجهزة الحاسوب وملحقاته: خصم 31% على مجموعة Jetson Xavier NX Developer من نفيديا، و15% على سماعة رأس للألعاب من رايزر كراكين اكس، و12% على اللوحة الام X570 I Aorus Pro اللاسلكية.

o أجهزة أمازون: خصم 34% على كاميرا Ring Spotlight Wired Cam، و30% على كاميرا Ring Floodlight Cam-Wi-Fi، و10% على جرس الباب الذكيRing Video Doorbell 3.

o الأزياء: خصومات تصل إلى 50% على الساعات والأحذية والحقائب من جيس وتومي هيلفيغر. وهوغو بوس ولاكوست وآندر آرمور، وغيرها، وخصومات تصل إلى 40% على ساعات سيتيزن وإنفيكتا التي يتم شحنها من أمازون الولايات المتحدة عبر متجر أمازون العالمي.

o منتجات الجمال: خصم 20% على ماكينة حلاقة دقيقة للنساء من فيليبس ساتين كومباكت.

o الأجهزة المنزلية: خصم 37% على أدوات كريكت وخصم 28% على أدوات بلاك آند ديكر، وخصم 15% على قفل باب رقمي YDM3168 من يالي.

o أجهزة المطبخ: خصومات تصل إلى 55% على أجهزة من رويال فورد وبريستيج وهارموني وغيرها.

o المعدات: خصم 16% على ثلاجة ببابين مزودة بخاصية عدم تكون الجليد من نيكاي، و15% على مبرد هواء ميديا, AC100-18B.

دعم الشركات المحلية

• متاجر خاصة برعاية أمازون: تعمل أمازون على دعم الشركات المحلية في الإمارات خلال يوم برايم لهذا العام، من خلال مجموعة عروض "التسوق المحلي" التي تعرف العملاء على التجار المحليين عبر الموقع الإلكتروني www.amazon.ae/shoplocal. ويمكن للعملاء استكشاف الشركات المحلية بحسب الفئة أو استكشاف أصحاب العلامات التجارية المحلية مثل سبانورد، وهومز آر أس، وأكوابلاس، وكاها كابو وغيرها على الصفحة.

طرق التسوق خلال يوم برايم لهذا العام

• ماستركارد: سيحصل جميع عملاء برنامج أمازون برايم على أمازون الامارات ممن يستخدمون بطاقات ماستركارد على الطلبات التي تزيد قيمتها عن 100 درهم إماراتي على خصم يصل إلى 10% عند تسجيل الخروج، مع خصم بحد أقصى يصل إلى 50 درهم إماراتي عند استخدام الرمز MC10 خلال يومي 21 و22 يونيو.

• بنك أبوظبي التجاري: سيحصل جميع عملاء برنامج أمازون برايم على أمازون الامارات ممن يستخدمون بطاقات ماستركارد من بنك أبوظبي التجاري على خصم يصل إلى 10% عند تسجيل الخروج لعمليات الشراء التي تزيد قيمتها عن 100 درهم إماراتي مع خصم بحد أقصى يصل إلى 50 درهم إماراتي عند استخدام الرمز ADCBMC10 خلال يومي 21 و22 يونيو.

ويعد يوم برايم فعالية تسوق حصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم، ويقدم لهم عروض توفير وتخفيضات مذهلة حول العالم على مليوني منتج تشمل جميع الفئات. وستنطلق فعالية "يوم برايم" في دولة الإمارات، بالإضافة إلى 19 دولة أخرى تشمل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإسبانيا، وسنغافورة، والمملكة العربية السعودية، والبرتغال، وهولندا، والمكسيك، ولوكسمبرغ، واليابان، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا، والصين، والبرازيل، وبلجيكا، والنمسا، وأستراليا.

أمازون في الإمارات العربية المتحدة:

• خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد - يمكن للأعضاء الحصول على مشترياتهم في نفس اليوم عبر تسجيل الطلبات المؤهلة على المنتجات بقيمة 100 درهم أو أكثر قبل الساعة 12 ليلاً.

• توصيل مجاني خلال يوم واحد - يمكن للأعضاء الحصول على مشترياتهم خلال يوم واحد من طلبها مع خدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد للمنتجات المختارة، وبدون حد أدنى لقيمة المشتريات.

• توصيل مجاني للمنتجات التي تشحن من متاجر أمازون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية - يحصل أعضاء برنامج أمازون برايم على توصيل دولي مجاني عند شراء المنتجات الدولية المطروحة على أمازون الامارات من متجري أمازون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة 100 درهم أو أكثر من المنتجات المؤهلة في برنامج برايم لمنتجات متجر أمازون العالمي التي يتم توصيلها من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

• عروض تسوق حصرية - يحصل جميع أعضاء برنامج أمازون برايم على وصول حصري إلى عروض وفعاليات تسوق مذهلة، مثل يوم برايم، فضلاً عن إمكانية التسوق المبكر خلال فعاليات مثل الجمعة البيضاء. ويحظى أعضاء برايم بخصومات خاصة أيضاً على ملايين المنتجات من العلامات التجارية المحلية والدولية طوال العام.

• خدمة برايم فيديو - يمكن لأعضاء برنامج أمازون برايم الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي من خدمة برايم فيديو، لمتابعة وتحميل آلاف الأفلام والمسلسلات الحائزة على جوائز، بما فيها إنتاجات أمازون الأصلية، مثل The Marvelous Mrs. Maisel وThe Boys.

• ألعاب الفيديو من برايم -يمكن للأعضاء الاستمتاع بالوصول إلى المحتوى المجاني داخل اللعبة ومجموعة واسعة من الألعاب المجانية عبر خدمة "ألعاب الفيديو من برايم".

يوم برايم يساعد في توفير فرص عمل جيدة

• ساهمت أمازون في توفير أكثر من 2,000 فرصة عمل موسمية ودائمة خلال عام 2020، لتوفير أرقى تجارب العملاء عالمية المستوى، ولتضمن استلامهم لطلباتهم في الموعد المحدد وفق أعلى مستويات الجودة.

• عززت الشركة بنيتها التحتية لخدمة التوصيل، عبر مضاعفة عدد محطات التوصيل للوجهة النهائية ومراكز التصنيف وزيادة السعة التخزينية لمراكز الشحن بأكثر من 45% خلال العام الماضي، لتضمن تجارب أذكى وأسرع وأكثر اتساقاً للعملاء والبائعين.

• تضع أمازون صحة وسلامة موظفيها وعملائها وشركائها على رأس أولوياتها، مع استعدادها لإطلاق يوم برايم.

• سينضم مزيد من موظفي أمازون إلى الآلاف غيرهم ضمن فرق الشركة ليتعاونوا في توفير عمليات توصيل أسرع وأكثر كفاءةً وسلامةً لجميع العملاء على مدار العام، بما فيها فترة فعاليات يوم برايم.

• تلتزم أمازون بتنمية فريقها المتنوع والشامل من الموظفين ممن يمتلكون جنسيات وأفكار وآراء مختلفة للاستمرار بالابتكار بالنيابة عن عملائها.

حياة أسهل مع أمازون برايم

يوفر برنامج أمازون برايم مجموعة واسعة من أفضل عروض التسوق والمحتوى الترفيهي لأكثر من 200 مليون عضو في البرنامج حول العالم. ويشمل ذلك في دولة الإمارات خدمات توصيل مجانية لملايين المنتجات المحلية والدولية، وإمكانية الوصول إلى مسلسلات أمازون الأصلية والحصرية والحائزة على جوائز عديدة، وغيرها من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الشهيرة عبر خدمة برايم فيديو، وخدمة ألعاب الفيديو من برايم.

بالإضافة إلى عروض حصرية لأعضاء برنامج أمازون برايم وغيرها الكثير. ويمكن للعملاء الانضمام إلى برنامج أمازون برايم مقابل اشتراك شهري يبلغ 16 درهماً إماراتياً، أو توفير المزيد من المال عبر الاشتراك السنوي البالغة قيمته 140 درهم إماراتي. كما يمكن لعملاء برنامج برايم التمتع بخدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد على المنتجات المؤهلة التي تزيد قيمتها عن 100 درهم إماراتي على أمازون الامارات والتي يتم التسجيل عليها قبل الساعة 12 ليلاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز