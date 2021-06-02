«إتش إس بي سي» الإمارات يطلق الحساب العالمي عبر «المتحرك»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك إتش إس بي سي الإمارات إطلاق خدمة الحساب المالي العالمي الجديد لدى البنك، والذي يتيح للعملاء الاحتفاظ بالأموال وإدارتها وإرسالها إلى كافة أنحاء العالم بعملات متعددة وبشكل مباشر من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك.

وقال دان روبنسون، رئيس قسم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك HSBC في الإمارات: نطمح إلى وضع الخدمات المصرفية في جيوب عملائنا، وتوفير تجربة مصرفية تتجاوز توقعات العملاء وتتيح لهم إدارة شؤونهم المالية متى وأينما أرادوا ذلك. وقد تم تصميم خدمة الحساب المالي العالمي لتسهل إمكانية القيام بذلك، وبذلك أصبح من السهل جداً للعملاء إجراء التحويلات المالية إلى بلدان أخرى بعملات متعددة في غضون ثوانٍ معدودة فقط.

وتظهر بيانات بنك HSBC أن حجم التحويلات المالية الدولية ارتفع بشكل حاد خلال جائحة (كوفيد19). وأظهر تحليل بيانات ما يقرب من 1.7 مليون معاملة تم إجراؤها من قبل عملاء HSBC في الإمارات في عام 2020 أن المدفوعات المالية بغرض الادخار أو الدعم المالي للأسرة تعتبر من أكبر فئات معاملات التحويلات المالية إلى حد كبير، وذلك بغض النظر عن مكان وجود صاحب الحساب في العالم. وزاد حجم المدفوعات المالية الدولية للادخار ودعم الأسرة من عملاء HSBC المقيمين في الإمارات بنسبة 62٪ لتصل إلى ما يزيد قليلاً على 1.9 مليار دولار في عام 2020 مقارنة بالعام السابق. وجاءت التحويلات المالية لأغراض الاستثمار والتأمين والعقارات في المرتبة التالية الأكثر تكراراً.

ويتيح الحساب المالي العالمي للعملاء إمكانية إرسال الأموال إلى أي حساب مصرفي لدى بنك HSBC في 20 بلداً ومنطقة حول العالم بـ 21 عملة مختلفة وبأسعار صرف مميزة وذلك على مدار الساعة وبشكل مباشر. كما أننا نقدم لعملائنا تجربة سلسة ومريحة تسهل عليهم إمكانية إدارة حساباتهم وشؤونهم المالية اليومية ذات الأهمية الكبيرة بالنسبة لهم.

وشهد بنك HSBC أيضاً زيادة بنسبة 50٪ في استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لإجراء التحويلات المالية الدولية في عام 2020، مقارنة بعام 2019. ويعتبر إطلاق الحساب المالي العالمي استجابة واضحة لطلب العملاء على الخدمات المصرفية الرقمية التي تدعمهم في إدارة شؤونهم المالية بشكل مريح من منازلهم أو أثناء التنقل.

وليس هناك أي رسوم مرتبطة بالتحويلات المالية العالمية، الأمر الذي يمنح العملاء خيار دفع أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ويخطط بنك HSBC لإضافة المزيد من المزايا والعملات إلى خدمة الحساب المالي العالمي في الأشهر المقبلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز