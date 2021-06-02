فتح باب التسجيل للترشح لجوائز ميد السنوية لجودة المشاريع 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلنت ميدل إيست إيكونوميك دايجست، بدء تلقي طلبات المشاركة في جوائز ميد لجودة المشاريع، التي تمثل مبادرة طويلة الأمد بالتعاون مع بنك المشرق للاحتفاء بأفضل المشاريع وأكثرها ديناميكيةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف الجائزة إلى دعوة الشركات من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في نسخة هذا العام من جوائز ميد عبر إرسال أفضل مشاريعها المُنجزة في المنطقة خلال عامي 2020 و2021.

وتحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدةً من أكثر أسواق المشاريع حيويةً على المستوى العالمي، حيث شهدت إنجاز ما يزيد على 2,301 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 243 مليار دولار منذ يناير 2020.

ويمكن لأصحاب المشاريع وشركات المقاولات والاستشارات تقديم طلبات الترشح حتى 19 أغسطس 2021، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل توزيع جوائز سيُقام يوم 16 ديسمبر 2021.

ونجحت جوائز ميد لجودة المشاريع، التي انطلقت في دورتها الأولى عام 2010، في تعزيز مكانتها لتصبح أهم معيار لتحديد جودة قطاع المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي.

خلال سنة 2020 من هذه الجوائز، حصد مستشفى ميد كلينك بارك فيو جائزة أفضل مشروع في قطاع الرعاية الصحية للعام، بعد إشادة أعضاء لجنة التحكيم بالأولوية الكبيرة التي يوليها المشروع لمفاهيم الاستدامة.

وكرّمت الجوائز خلال دورتها السابقة مشاريع بارزة من بينها مكتبة محمد بن راشد، ومشروع العنوان رزيدنس سكاي فيو، وكلايم أبوظبي، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية.

وتهدف جوائز ميد لجودة المشاريع، التي تُشرف عليها لجنة تحكيمٍ مستقلة، إلى دعم أفضل الممارسات في قطاع المشاريع الإقليمية.

وقال ريتشارد تومبسون، مدير التحرير في ميد: يسعدنا الاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق جوائز ميد لجودة المشاريع في المنطقة، والتي لطالما احتفت بأفضل المشاريع المتميزة من حيث التصميم المعماري وأسلوب الإنشاء وغيرها من الجوانب الهندسية.

وفي ضوء تعافي الاقتصاد وبدء تحسّن أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام الماضي، من المتوقع ازدهار قطاع المشاريع في المنطقة، خاصةً مع نجاح العديد من دول المنطقة بالتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» ومواصلة التزامها بخطط التنمية وتطوير المشاريع الخاصة بها.

وأضاف: نشجع جميع المشاركين في قطاع المشاريع في دول التعاون على المشاركة. وندعو الشركات من مختلف القطاعات للتقدّم بطلبات الترشّح إلى نسخة جوائز ميد 2021 في الفئات التالية:

• أفضل مشروع عقاري تجاري للعام.

• أفضل مشروع للبنى التحتية الرقمية للعام.

• أفضل مشروع تعليمي للعام.

• جائزة أفضل مهندس للعام.

• أفضل مشروع في قطاع الرعاية الصحية للعام.

• أفضل مشروع صناعي للعام.

• ميدالية الابتكار.

• أفضل مشروع ضخم للعام.

• أفضل مشروع في قطاع النفط والغاز للعام.

• أفضل مشروع لتوليد الطاقة للعام.

• أفضل مشروع للعام في مجال توزيع ونقل الطاقة والمحطات الفرعية.

• أفضل مشروع سكني للعام.

• أفضل مشروع طرقات للعام.

• أفضل مشروع صغير للعام.

• أفضل مشروع اجتماعي وثقافي وتراثي للعام.

• ميدالية الاستدامة.

• أفضل مشروع سياحي وترفيهي للعام.

• أفضل مشروع في قطاع النقل للعام.

• أفضل مشروع مياه للعام.

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