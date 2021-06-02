«دي بيرز - فور إيفر مارك» تتعاون مع «مجوهرات جوهرة» للتوسع في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجوهرات جوهرة، اختيارها كشركة معتمدة من «دي بيرز - فور إيفر مارك» Forevermark، العلامة التجارية التي تتمتع بتاريخ حافل في مجال الألماس تمتد إلى أكثر من 130 عاماً.

وضمن سلسلة متاجر مجوهرات جوهرة الـ 185 حول العالم يتم عرض مجموعة دي بيرز - فور إيفر الكلاسيكية في الوقت الحالي عبر 10 متاجر رئيسية لمجوهرات جوهرة في الإمارات تشمل مواقع متميزة مثل دبي مول ومول الإمارات.

وستتوفر المجموعة أيضاً في 17 متجراً جديداً بحلول نهاية يونيو، وبذلك يمكن للزبائن الحصول على المجموعة من 27 متجراً في جميع المناطق المميزة في الدولة، علماً بأن تلك هي المرحلة الأولى من خطة العلامة التجارية للتوسع في المنطقة.

وقال توحيد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمجوهرات جوهرة: سعداء بالتعاون مع دي بيرز - فور إيفر مارك، خبراء الألماس الذين يقدمون أفضل نوعية من الألماس لشركائهم، من خلال عملية اختيار دقيقة جداً. ويتم نقش كل ماسة من فور إيفر مارك برقم فريد، مما يضمن أن كل ماسة طبيعية ومعلومة المصدر.

وقال ساشين جين، العضو المنتدب، لشركة دي بيرز الهند: تختار فور إيفر مارك شركاءها بعناية مثل اختيارها للألماس، ولهذا السبب وقعنا هذه الشراكة مع مجوهرات جوهرة، ونتطلع إلى علاقة طويلة الأمد معهم.

وتشترك العلامتان التجاريتان في الرغبة في تصميم مجوهرات بحرفية وجودة عالية. وتمنح هذه الشراكة العملاء في الإمارات إمكانية الحصول على أجمل الماسات الطبيعية وأكثرها ندرة في العالم.

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