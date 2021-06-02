جزيرة ياس تستعد لاستقبال زوارها من السعودية

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، عن استعدادها لاستقبال زوارها من السعودية من جديد، بعد الإعلان عن تخفيف قيود السفر الخاصة بالقادمين إلى الإمارات، ممن حصلوا على لقاح كوفيد 19.

وستبدأ جزيرة ياس أبوظبي، باستقبال الزوار من مختلف الأعمار، مع مراعاة إجراءات السلامة المتبعة، لتتيح لهم الفرصة لخوض تجارب رائعة، ضمن بيئة آمنة وصحية.

ونجحت جزيرة ياس، منذ بداية جائحة كوفيد 19، بتقديم تجارب ترفيهية مميزة لزوارها، مع تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء زيارتهم للوجهة.

كما حصل 95 % من طاقم العمل والموظفين في مختلف أنحاء الجزيرة، على لقاح كوفيد 19، بما في ذلك الموظفين في المعالم السياحية والترفيهية والفنادق والمطاعم والمتاجر، وذلك في إطار جهودها الداعمة لبرنامج التطعيم الوطني.

وحصلت المدن الترفيهية والمعالم السياحية في جزيرة ياس، على شهادة Go Safe، من قبل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وشمل ذلك كلاً من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وحلبة مرسى ياس وياس مول، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، وهو أول فندق يحصل على هذه الشهادة في الإمارات، إضافةً إلى جميع فنادق ياس بلازا.

وتشكل هذه الشهادة، واحدة من أصل 25 شهادة في مجال الصحة والسلامة، حصلت عليها الجزيرة، والتي تشمل «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة في أغسطس 2020، لتكون بذلك أول وجهة سفر آمنة في أبوظبي، تحصل على هذا الاعتراف الدولي.

ويمكن للزوار القادمين من السعودية، الاستمتاع بباقة «الدخول المجاني للأطفال»، وغيرها من العروض الاستثنائية، التي أطلقتها جزيرة ياس، لتتيح لزوارها الفرصة لقضاء عطلة صيفية رائعة. وتتيح الباقة فرصة الإقامة واللعب مجاناً لكل طفل دون سن 12 عاماً، يرافق شخصاً بالغاً عند حجزه للباقة، وذلك حتى 30 سبتمبر 2021.

كما سيتمكن الضيوف من زيارة معالمهم المفضلة في الجزيرة، والتي تتضمن المدن الترفيهية الثلاث، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي مجاناً، فضلاً عن فرصة الإقامة وتناول الطعام في مجموعة متنوعة من فنادق الجزيرة دون أي تكلفة إضافية.

وشهدت جزيرة ياس في فبراير افتتاح فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس. ويضم الفندق 545 غرفة وجناحاً، إلى جانب نادٍ شاطئي، ويوفر سهولة الوصول إلى العديد من أماكن الترفيه والحياة الليلية في الواجهة المائية.

ويعد هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، جزءاً من استثمارات شركة ميرال، التي تبلغ 4 مليارات درهم في مشروع ياس باي، الذي يصل إجمالي استثماراته إلى 12 مليار درهم.

وشهد العام أيضاً إقامة أول فعالية حية في الاتحاد أرينا الجديدة كلياً، والتي تُعد أكبر صالة داخلية متعددة الاستخدامات في المنطقة، حيث استضافت عدداً محدوداً من الجماهير، لحضور منافسات ثلاثية جزيرة النزال من يو إف سي.

وفي أعقاب النجاح اللافت الذي حققته الفعالية السابقة، سيتم الإعلان عن مجموعة من الفعاليات الحية التي ستستضيفها الحلبة خلال هذا العام، والتي تشمل عرضاً لفنان الكوميديا الارتجالية الشهير، مايكل ماكنتاير، في 16 يوليو.

وشهد 2020 احتفال عالم فيراري أبوظبي بمرور 10 أعوام على افتتاحها، بإطلاق تجارب مليئة بالتشويق، والتي تشمل «جولة على السطح» و«المسار الانزلاقي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز