تخفيضات حتى 70 % في معرض «الأزياء والمنتجات الإلكترونية» بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

انطلقت اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثانية من معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية «حملة التسوق الكبرى 2021»، والذي تنظمه شركة ليز إيفنت، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات البارزة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية، وأكثر من 100 علامة من أبرز العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الأزياء والعطور، بالإضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات.

ويشهد المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 6 يونيو إطلاق عروض جاذبة للزوار، إلى جانب الخصومات الكبرى التي تصل إلى 70%، على أحدث الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية وآخر صيحات الموضة والأزياء العصرية، وأرقى تصميمات حقائب اليد وفساتين السهرة والعباءات الأنيقة والعطور ومستحضرات التجميل، والتي تقدمها نخبة من أشهر العلامات العالمية ومن أهمها، ألدو، وأل سي واي كي كي، وهاش بابيز، وكول ات سبرنج، ولازينزا، ولاكوست وجانت، والمندوس، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المحلية والوطنية.

وأكد سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن تنظيم هذا الحدث يأتي استكمالاً لجهود المركز على صعيد دعم قطاع تجارة التجزئة وخلق أجواء اجتماعية واقتصادية إيجابية في مدينة الشارقة، ولا سيما في ظل النجاح الذي حققه المعرض في نسخته الأولى، والذي تمكن فيها من استقطاب أكثر من 9 آلاف زائر، ما يعكس قدرته على توفير فرصة مهمة للشركات العارضة لتعزيز تواصلها مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وتنشيط حركة مبيعاتها.

وتوقع أن يُحقق المعرض نتائج إيجابية مُرضية للعارضين، وأن يشهد إقبالاً واسعاً من الزوار، وذلك في ظل التنافس الكبير بين الجهات المشاركة على تقديم أحدث وأعرق منتجاتها بتخفيضات كبيرة، ونتيجة للتميز والنجاح الذي حققه مركز إكسبو الشارقة في المعارض السابقة التي نظمها، والتي عززت ثقة الجمهور في الإقبال من جديد على الفعاليات نتيجة الحرص على توفير تجربة مميزة وآمنة للزوار والعارضين.

وأشار جاكوب فارغيز الرئيس التنفيذي لشركة «ليز إيفنت» إلى أن المعرض تمكن هذا العام من استقطاب كبار رواد التجزئة في المنطقة وأشهر العلامات التجارية العالمية، والتي حرصت على تقديم باقة واسعة ومتنوعة من أحدث التقنيات والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية، وأرقى تصاميم الأزياء والإكسسوارات، إلى جانب العديد من المنتجات التعليمية والألعاب الذكية للأطفال. ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومياً من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساء، كما يتوفر مواقف مجانية للجميع في محيط مركز إكسبو الشارقة.

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