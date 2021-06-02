أراضي عجمان تصدر قراراً بتشكيل لجنة ملاك برج الواحة

المصدر: عجمان - البيان

أصدرت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان قراراً بتشكيل لجنة ملاك «برج الواحة» وذلك في إطار سعيها الدائم إلى تنظيم عمل لجان الملاك في العقارات الفرعية وتمكينها من أداء مهامها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لشاغلي الوحدات العقارية في العقارات الفرعية.

وأكد المهندس عمر المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ضرورة تفعيل دور جمعيات الملاك والارتقاء بأدائها في ظل النمو العمراني المتسارع الذي تشهده إمارة عجمان، والذي يستوجب متابعة مباشرة ومستمرة لهذه المشاريع، من أجل ضمان خدمات راقية للملاك وشاغلي الوحدات العقارية، وخلق بيئة سكنية ملائمة تلبي احتياجاتهم ورغباتهم المتنوعة.

وأوكلت إلى اللجنة مهام التعاقد مع شركة الإدارة التي رست عليها المناقصة والتحقق من قيامها بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة وفق نظام إدارة المبنى، فضلاً عن الاطلاع على الموازنات السنوية المعدة لصيانة العقار الفرعي وتقديم التوصيات بشأنها، إضافة إلى تلقي الملاحظات والاقتراحات والتجاوب معها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز