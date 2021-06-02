تدشين «بلوكشين بايس» في واحة دبي للسيليكون

المصدر: دبي - البيان

تنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يونيو الجاري، حفل تدشين شركة «بلوكشين بايس» لخدمات الحوسبة السحابية في دبي، بشراكة «إماراتية-صينية».

والشركة والتي تتخذ واحة السيلكون بدبي مقرا لها، هي تعاون ثنائي بين شركة العرب والصينيين للاستثمارات الدولية بدبي، برئاسة رجل الأعمال الإماراتي خالد البلوشي، ومجموعة «MEM» الصينية، المتخصصة في الخدمات السحابية وتعدين العملات الرقمية، برئاسة بنج زانج، التي تتبنى مشروع ابتكاري لـ«سكند لايف»، يتضمن إنشاء عالم افتراضي في الأعمال والمعارض الدولية.

يشارك في حفل التدشين عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال المتخصصين بالتكنولوجيا بدولتي الإمارات والصين، كما يحضر الحفل كيفن جوهان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط لمجموعة «MEM» الصينية، وبروس ولسون مدير المجموعة في سنغافورة، وأنجلنوفا آنا، مديرة المجموعة في روسيا.

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