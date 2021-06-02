"اقتصادية دبي" تدعو المستثمرين إلى التسجيل في خدمة "المستفيد الحقيقي"

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار سعي دائرة التنمية الاقتصادية في دبي (اقتصادية دبي) لتحقيق المعايير الدولية، وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات "المستفيد الحقيقي"، دعت الدائرة المستثمرين لتسجيل بيانات "المستفيد الحقيقي" من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة، مع مراعاة أن التاريخ النهائي للتسجيل هو 15 يونيو الجاري، وذلك تفادياً للإجراءات القانونية المترتبة على عدم التسجيل.

وأوضحت اقتصادية دبي أن "المستفيد الحقيقي" هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من 25 بالمائة من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25 بالمائة أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وتلزم الخدمة الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، وبما يعزز الجهود الوطنية الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ودعماً لمكانة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وفصّلت اقتصادية دبي المعلومات المطلوبة للتسجيل وهي: الاسم، الجنس، الجواز، الجنسية، البريد الالكتروني وعنوان الإقامة، مؤكدة أنه على جميع المنشآت المُرخصة بكافة أنواعها وأشكالها القانونية في إمارة دبي المبادرة للتسجيل في خدمة "المستفيد الحقيقي" من خلال الخدمات الالكترونية المتوفرة عبر الرابط: https://ded.ae/service_details/en/beneficial_owner أو عبر مركز الاتصال 4455555 4 971+ أو البريد الإلكتروني info@dubaided.gov.ae

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