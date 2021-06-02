أبوظبي تمتلك مصدات مالية هائلة لمواجهة الأزمات

المصدر: دبي - سيد صالح

ثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز «إس آند بي» العالمية تصنيفها للجدارة الائتمانية القوية لأبوظبي على المدى الطويل عند «AA» وعلى المدى القصير «A-1+»، وكلاهما من تصنيفات الدرجة الاستثمارية المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقرير أصدرته المؤسسة أمس، فإن التصنيفين يعكسان قوة ومرونة الأصول والأسس الاقتصادية لدى الإمارة، فضلاً عما تمتلكه أبوظبي من مصدات مالية هائلة مدعومة بالإيرادات التي تحققها من القطاع الهيدروكربوني.

وأكد التقرير أنه على الرغم من التفاوت في أسعار النفط العالمية، فإن «إس آند بي» تتوقع أن يبقى المركز المالي لأبوظبي قوياً على مدى العامين المقبلين، وأن تبقى الإمارة متمتعة بقدرة بالغة القوة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأوضح التقرير أن الموازنة العامة لحكومة أبوظبي تتمتع بقوة استثنائية تتيح لها تكوين مصدات لمواجهة أثر التقلب في أسعار النفط وكذلك تداعيات جائحة «كوفيد» على النمو الاقتصادي.

وتوقعت «إس آند بي» أن يتعافى اقتصاد أبوظبي هذا العام من تداعيات «كوفيد19» على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة النشاط الاقتصادي بعد انحسار الجائحة. كما توقعت أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي بحيث يعود قبل حلول عام 2023 إلى مستويات عام 2019.

وبحسب المؤسسة ستظل الأصول الصافية المالية والخارجية لأبوظبي قوية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024.

وتوقعت «إس آند بي» أيضاً ألا تتجاوز نسبة العجز المالي للحكومة في أبوظبي إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 1% في المتوسط عن الفترة من 2021 إلى 2024، حيث ستستقر الموازنة العامة على نطاق واسع خلال الفترة 2021 – 2022.

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